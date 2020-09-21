День осеннего равноденствия 2020: что строго запрещено делать в этот период

День осеннего равноденствия наступит уже 22 сентября 2020 года. День станет равен ночи в 16:30 по киевскому времени. Считается, что с этого времени начинается настоящая осень, и приходит пора подводить итоги. Стоит поразмыслить о достижениях и упущениях в прошлом, сделать выводы, заняться уборкой, избавиться от ненужных вещей.

Для этого дня существует также ряд определенных запретов. О том, чего не стоит делать 22 сентября - читайте в материале Styler.

Что нельзя делать в День осеннего равноденствия

Нельзя конфликтовать - если вы будете нести раздор, то можете нарушить тонкую грань добра и зла. Утро стоит начать с позитивных мыслей и правильного настроя. Грустные и депрессивные мысли гоните, они могут отпугнуть удачу и везение.

Это день подведения итогов, поэтому новые дела начинать не стоит. Не затевайте ремонт, бизнес и откажитесь от каких-либо сделок 22 сентября.

Нельзя также брать деньги в долг или же одалживать их кому-либо.

Строго запрещено в День осеннего равноденствия завидовать другим, осуждать их и сплетничать.

Почему в 2020 году этот период опасен

Хотя День осеннего равноденствия - спокойный период раздумий и подведения итогов, негативную окраску ему может придать високосный год.

Астрологи говорят, что многие мысли 22 сентября могут материализоваться и в дальнейшем повлиять на вашу жизнь.

Поэтому будьте крайне осторожны с мыслями, высказываниями и даже желаниями. Чтобы избавиться от неприятностей и не навлечь на себя беду, займитесь уборкой, вынесите ненужные вещи.

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