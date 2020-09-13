Осеннее равноденствие 2020: когда наступит и главные запреты этого дня

День осеннего равноденствия 2020 (Фото: pixabay.com)

В день осеннего равноденствия существуют строгие запреты

Осеннее равноденствие в 2020 году наступит 22 сентября в 14 часов 31 минуту по киевскому времени. День осеннего равноденствия – это день, когда центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария в южное. В этот день Солнце утром поднимается на востоке, а вечером садится на западе. Длина дня и ночи будет одинакова – 12 часов.

Традиции и приметы

В этот день в старину устраивали массовые гуляния с различными лакомствами и выпечкой. Считалось, что пирожки с капустой принесут достаток и богатство, с мясом – помогут в реализации, с брусникой – сулят удачу в любви.

Также внимательно следили за погодой – считалось, что вся осень будет такая, как в день осеннего равноденствия. Если в этот день журавли улетали на юг – зима будет суровая.

Если в день осеннего равноденствия ясная и сухая погода, то зима будет поздней и теплой.

В этот день открываются "небесные врата" и считается, что такой момент идеально подходит для просьб, молитв и духовных практик. Нерелигиозным людям в этот день нужно строить планы и записывать свои желания – обязательно все сбудется.

Астрологи рекомендуют в этот день избавиться от всего ненужного в жизни – токсичных людей, посторонних вещей, мусора.

Что категорически делать нельзя

В этот день положено подводить итоги прошлого и ушедшего, но вот начинать что-то новое – не стоит.

Нужно уделить особенное внимание здоровью, в том числе и душевному.

Нельзя ссориться, конфликтовать и ругаться. Это может отпугнуть удачу и благополучие.

Любой негатив в этот день способен разрушить магическое воздействие и положительную энергетику.

Нельзя в такой день отказывать гостям, наоборот – нужно приготовить угощение и собраться теплой компанией за одним столом.

Напомним, ранее мы писали о том, какие предметы категорически нельзя поднимать с земли – приносят несчастье.

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