День обіймів та День злакового батончика: які незвичні свята відзначають у світі 21 січня

21 січня у світі відзначають не лише церковні, а світські свята та події, які вражають креативністю. Втім, цей день "присвячений" не лише людям, а й домашнім улюбленцям і навіть їжі.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, які незвичні та милі свята відзначають у світі 21 січня.

День обіймів

21 січня відзначають Національний день обіймів (ілюстративне фото: Freepik)

Це свято, яке полягає в дружніх обіймах близьких та знайомих, виникло у 1986 році. Започаткував подію американець Кевін Заборні, який, спостерігаючи за друзями, зауважив, що в період між зимовими святами та новорічними днями народження люди зазвичай почувалися пригнічено.

Крім цього, Кевін помітив, що американці часто соромилися виявляти дружні почуття, тож сподівався, що день обіймів змінить звичку. Згодом ідея свята поширилась по всьому світу, хоча може відзначатися в різні дати відповідно від місцевих традицій.

Обійми зазвичай використовуються для емоційної підтримки, також ця дія може мати корисний ефект на здоров'я, адже може знижувати рівень тривоги та стресу, збільшуючи рівень окситоцину.

Втім, важливо пам'ятати, що обійми мають бути комфортними та добровільними для кожного.

День "Обійми своє цуценя"

21 січня - привід ще раз обійняти свого домашнього улюбленця (ілюстративне фото: Freepik)

Не лише людям потрібні обійми - день "Обійми цуценя" (Hug Your Puppy Day) також відзначається 21 січня. Ці чудові пухнасті друзі заслуговують на всю любов і прихильність, яку ми можемо їм дати, і саме в знак визнання цього був створений цілий день спеціально для того, щоб обійняти тваринку.

Зазвичай собаки люблять, коли їх обіймають власники, однак слід звернути увагу, якщо домашня тваринка відчуває стрес або злість від уваги або з якоїсь причини.

Міжнародний день дитячої гри

21 січня відзначають Міжнародний день дитячої гри (ілюстративне фото: Freepik)

День дитячої гри (International Playdate Day) - подія, започаткована з метою нагадати чудові моменти зустрічей з друзями для гри надворі у дитинстві. Крім цього, День дитячих ігор нагадує про необхідність виділяти час для дозвілля на свіжому повітрі.

Започаткувала ідею свята Ілона Вілума, мама та генеральний директор компанії з виготовлення конструкторів GIGI Bloks. Вона створила цей день після того, як помітила, що за останнє десятиліття змінилася тенденція використання дітьми технологій.

За її спостереженнями, діти нерідко можуть проводити забагато часу за телефонами та планшетами замість того, щоб спілкуватися наживо. Тож свято було створене для того, щоб заохотити батьків планувати ігрові дати для своїх дітей.

Міжнародний день тренувальних штанів

21 січня - Міжнародний день тренувальних штанів (ілюстративне фото: Freepik)

Міжнародний день спортивних штанів (International Sweatpants Day) був започаткований у 2010 році. Відтоді його відзначають 21 січня, щоб оцінити зручність спортивних штанів, без яких складно уявити комфортне тренування.

Історія спортивних штанів почалася зі створення французької компанії з виробництва одягу, взуття та спортивного спорядження Le Coq Sportif у 1882 році.

Через кілька років, у 1920-х роках, засновник компанії Еміль Камюзе розробив спортивні штани для спортсменів. Ці штани були без деталей і виготовлені з трикотажного сірого трикотажу.

Протягом століть штани для тренувань вдосконалювалися, набувши популярність не лише у спорті, в й хіп-хоп культурі.

Поява соціальних мереж у 21 столітті підняла спортивний одяг на нові висоти, оскільки його класичний вигляд став асоціюватися з фітнесом, повсякденністю та невимушеним ставленням до життя.

День злакового батончика

21 січня - День злакового батончика (ілюстративне фото: Freepik)

Певно, найцікавіше національне свято 21 січня - День злакового батончика (Granola Bar Day). Національний день мюслі відзначається щороку 21 січня на честь цього корисного джерела енергії та поживних речовин, який прикрашає наш сніданок і рятує нас у неспокійний робочий день.

Перший варіант мюслі, так звану "гранулу", винайшов у 1863 році американський лікар Джеймс Калеб Джексон. Такий перекус виготовляли з борошна грубого помелу з додаванням фруктів та овочів.

Джон Харві Келлогг продовжив експериментувати з рецептом і дизайном батончика, щоб зробити мюслі гарнішими та смачнішими. Фінальний дизайн - перетворення мюслі на батончик - приписують Стенлі Мейсону, однак все ще точаться суперечки щодо автора ідеї.