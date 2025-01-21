День объятий и День злакового батончика: какие необычные праздники отмечают в мире 21 января

21 января в мире отмечают не только церковные, а светские праздники и события, которые поражают креативностью. Впрочем, этот день "посвящен" не только людям, но и домашним любимцам и даже еде.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, какие необычные и милые праздники отмечают в мире 21 января.

День объятий

21 января отмечают Национальный день объятий (иллюстративное фото: Freepik)

Этот праздник, который заключается в дружеских объятиях близких и знакомых, возник в 1986 году. Придумал событие американец Кевин Заборни, который, наблюдая за друзьями, заметил, что в период между зимними праздниками и новогодними днями рождения люди обычно чувствовали себя подавленно.

Кроме этого, Кевин заметил, что американцы часто стеснялись проявлять дружеские чувства, поэтому надеялся, что день объятий изменит привычку. Впоследствии идея праздника распространилась по всему миру, хотя может отмечаться в разные даты в соответствии с местными традициями.

Объятия обычно используются для эмоциональной поддержки, также это действие может иметь полезный эффект на здоровье, ведь может снижать уровень тревоги и стресса, увеличивая уровень окситоцина.

Впрочем, важно помнить, что объятия должны быть комфортными и добровольными для каждого.

День "Обними своего щенка"

21 января - повод еще раз обнять своего домашнего любимца (иллюстративное фото: Freepik)

Не только людям нужны объятия - день "Обними щенка" (Hug Your Puppy Day) также отмечается 21 января. Эти замечательные пушистые друзья заслуживают всей любви и привязанности, которую мы можем им дать, и именно в знак признания этого был создан целый день специально для того, чтобы обнять любимца.

Обычно собаки любят, когда их обнимают владельцы, однако следует обратить внимание, если домашнее животное испытывает стресс или злость от внимания или по какой-то причине.

Международный день детской игры

21 января отмечают Международный день детской игры (иллюстративное фото: Freepik)

День детской игры (International Playdate Day) - событие, основанное с целью напомнить замечательные моменты встреч с друзьями для игры на улице в детстве. Кроме этого, День детских игр напоминает о необходимости выделять время для досуга на свежем воздухе.

Основала идею праздника Илона Вилума, мама и генеральный директор компании по изготовлению конструкторов GIGI Bloks. Она создала этот день после того, как заметила, что за последнее десятилетие изменилась тенденция использования детьми технологий.

По ее наблюдениям, дети нередко могут проводить много времени за телефонами и планшетами вместо того, чтобы общаться вживую. Поэтому праздник был создан для того, чтобы поощрить родителей планировать игровые даты для своих детей.

Международный день тренировочных штанов

21 января - Международный день тренировочных штанов (иллюстративное фото: Freepik)

Международный день спортивных штанов (International Sweatpants Day) был основан в 2010 году. С тех пор его отмечают 21 января, чтобы оценить удобство спортивных штанов, без которых сложно представить комфортную тренировку.

История спортивных штанов началась с создания французской компании по производству одежды, обуви и спортивного снаряжения Le Coq Sportif в 1882 году.

Через несколько лет, в 1920-х годах, основатель компании Эмиль Камюзе разработал спортивные штаны для спортсменов. Эти штаны были без деталей и изготовлены из трикотажного серого трикотажа.

На протяжении веков штаны для тренировок совершенствовались, приобретя популярность не только в спорте, в и хип-хоп культуре.

Появление социальных сетей в 21 веке подняло спортивную одежду на новые высоты, поскольку ее классический вид стал ассоциироваться с фитнесом, повседневностью и непринужденным отношением к жизни.

День злакового батончика

21 января - День злакового батончика (иллюстративное фото: Freepik)

Вероятно, самый интересный национальный праздник 21 января - День злакового батончика (Granola Bar Day). Национальный день мюсли отмечается ежегодно 21 января в честь этого полезного источника энергии и питательных веществ, который украшает наш завтрак и спасает нас в беспокойный рабочий день.

Первый вариант мюсли, так называемую "гранулу", изобрел в 1863 году американский врач Джеймс Калеб Джексон. Такой перекус изготавливали из муки грубого помола с добавлением фруктов и овощей.

Джон Харви Келлогг продолжил экспериментировать с рецептом и дизайном батончика, чтобы сделать мюсли красивее и вкуснее. Финальный дизайн - превращение мюсли в батончик - приписывают Стэнли Мейсону, однако все еще ведутся споры относительно автора идеи.