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У День Незалежності-2024 Трінчер здивувала власною версією гімну України (відео)

Анна Трінчер (Фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Любов Блажко

У День Незалежності України-2024 зірки дивують шанувальників щемливими привітаннями, а також презентують музичні роботи. Так, співачка Анна Трінчер поділилася у мережі власною інтерпретацією нашого гімну.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram виконавиці розповідає, що саме вона опублікувала та як відреагувала мережа.

Трінчер переспівала гімн України

У ролику, який артистка оприлюднила у своєму блозі, вона з'явилася у красивій вишитій сукні, яку доповнила прикрасами в національному стилі, гарно укладеним волоссям та невеликою кількістю макіяжу.

У відео зірка заспівала український гімн під супровід ганґа - це перкусійний музичний інструмент, який складається з двох з'єднаних між собою металевих напівсфер.

"Я знаю, що варіації та переспівки класичної інтерпретації гімну не дуже сприймаються… Це урочиста пісня, що є символом незламності великої країни, але… я взяла на себе сміливість зробити її так, як я по- справжньому відчуваю", - написала Трінчер у пості до ролика.

 

Реакція мережі

Колеги та фанати вже встигли оцінити прем'єру та поділилися враженнями у коментарях. Чимало з них зазначили, що версія українського гімну від Анни вийшла доволі сміливою.

  • "Яка неймовірна! Це дійсно дуже сміливо"
  • "Це справжній успіх, у мене мурахи по шкірі"
  • "Це просто неперевершено, це так ніжно та легко! Ти красуня і молодець"
  • "Ніжно та гарно"
  • "Найкрасивіше виконання гімну, яке я коли-небудь чула"
  • "Це дуже красиво! Найгарніші дівчата у нас в Україні. До сліз"
  • "Анно, це дуже гарно"
  • "Це просто неймовірно. Мурахи по тілу"
  • "Гарно, глибоко та символічно". 

Трінчер у День Незалежності переспівала гімн (Фото: instagram.com/annatrincher_official)

До слова, ганґ, про який вже згадувалося вище, був створений у 2000 році Феліксом Ронером (Felix Rohner) та Сабіною Шерер (Sabina Schärer) (компанія PANArt) зі швейцарського міста Берн.

Своє музичне відкриття їм вдалося зробити в результаті тривалого дослідження сталевого карибського барабана та багатьох інших резонуючих перкусійних інструментів з усього світу: гонгу, традиційного індонезійського оркестру - гамелану, гатаму, барабанів, дзвіночків та музичної пили.

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