Google красиво привітав українців з Днем Незалежності: як виглядає святковий дудл

24 серпня, у День Незалежності України, Google присвятив свій новий дудл цьому національному й важливому для кожного з нас святу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Google Doodles .

Як виглядає новий дудл до Дня Незалежності України 2024

Дудл на честь Дня Незалежності України 2024

Якими були дудли на честь Дня Незалежності в минулі роки

Нагадаємо, що минулорічний дудл був проілюстрований художницею з Києва Поліною Дорошенко.

"Це свято вшановує незламність духу українського народу та пам’ятає всіх, хто віддав життя за свою країну - включно з тими, хто все ще воює зараз", - написали тоді про День Незалежності представники Google.

Поліна у свій дудл приділила велику увагу деталям. Наприклад, колір кросівок, елементи вишивки, а також тут присутній керамічний півень, який став "символом незламності, стійкості попри всі виклики сьогодення".

Дудл на честь Дня Незалежності України 2023

У 2022 році Google привітав українців з Днем Незалежності дудлом харківської художниці Ольги Штонди.

Дудл на честь Дня Незалежності України 2022

За рік до цього, "дудл незалежності" містив стилізоване зображення козацької чайки з тризубом на вітрилах.

Дудл на честь Дня Незалежності України 2021

У 2020 році дудл був прикрашений "національною квіткою України" - соняшником, "який на початку 19 століття пережив бум вирощування на родючих землях сучасної України".

Дудл на честь Дня Незалежності України 2020

Найперший дудл, присвячений Дню Незалежності України, з'явився у 2019 році. Він простенький, але зате був анімований.

Дудл на честь Дня Незалежності України 2019