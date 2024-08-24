Google красиво привітав українців з Днем Незалежності: як виглядає святковий дудл
24 серпня, у День Незалежності України, Google присвятив свій новий дудл цьому національному й важливому для кожного з нас святу.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Google Doodles.
Як виглядає новий дудл до Дня Незалежності України 2024
Дудл на честь Дня Незалежності України 2024
Якими були дудли на честь Дня Незалежності в минулі роки
Нагадаємо, що минулорічний дудл був проілюстрований художницею з Києва Поліною Дорошенко.
"Це свято вшановує незламність духу українського народу та пам’ятає всіх, хто віддав життя за свою країну - включно з тими, хто все ще воює зараз", - написали тоді про День Незалежності представники Google.
Поліна у свій дудл приділила велику увагу деталям. Наприклад, колір кросівок, елементи вишивки, а також тут присутній керамічний півень, який став "символом незламності, стійкості попри всі виклики сьогодення".
Дудл на честь Дня Незалежності України 2023
У 2022 році Google привітав українців з Днем Незалежності дудлом харківської художниці Ольги Штонди.
Дудл на честь Дня Незалежності України 2022
За рік до цього, "дудл незалежності" містив стилізоване зображення козацької чайки з тризубом на вітрилах.
Дудл на честь Дня Незалежності України 2021
У 2020 році дудл був прикрашений "національною квіткою України" - соняшником, "який на початку 19 століття пережив бум вирощування на родючих землях сучасної України".
Дудл на честь Дня Незалежності України 2020
Найперший дудл, присвячений Дню Незалежності України, з'явився у 2019 році. Він простенький, але зате був анімований.
Дудл на честь Дня Незалежності України 2019
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