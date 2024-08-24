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В День Независимости-2024 Тринчер удивила собственной версией гимна Украины (видео)

Анна Тринчер (Фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Любовь Блажко

В День Независимости Украины-2024 звезды удивляют поклонников щемящими поздравлениями, а также презентуют музыкальные работы. Так, певица Анна Тринчер поделилась в сети собственной интерпретацией нашего гимна.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы рассказывает, что именно она опубликовала и как отреагировала сеть.

Тринчер спела гимн Украины

В ролике, который артистка обнародовала в своем блоге, она появилась в красивом вышитом платье, которое дополнила украшениями в национальном стиле, красиво уложенными волосами и небольшим количеством макияжа.

В видео звезда спела украинский гимн под сопровождение ханга - это перкуссионный музыкальный инструмент, состоящий из двух соединенных между собой металлических полусфер.

"Я знаю, что вариации и перепевки классической интерпретации гимна не очень воспринимаются... Это торжественная песня, являющаяся символом несокрушимости великой страны, но... я взяла на себя смелость сделать ее так, как я по-настоящему чувствую", - написала Тринчер в посте к ролику.

 

Реакция сети

Коллеги и фанаты уже успели оценить премьеру и поделились впечатлениями в комментариях. Многие из них отметили, что версия украинского гимна от Анны получилась довольно смелой.

  • "Какая невероятная! Это действительно очень смело"
  • "Это настоящий успех, у меня мурашки по коже"
  • "Это просто неотразимо, это так нежно и легко! Ты красавица и умничка"
  • "Нежно и красиво"
  • "Самое красивое исполнение гимна, которое я когда-либо слышала"
  • "Это очень красиво! Самые красивые девушки у нас в Украине. До слез"
  • "Анна, это очень классно"
  • "Это просто невероятно. Мурашки по телу"
  • "Хорошо, глубоко и символически".

Тринчер в День Независимости-2024 спела гимн (Фото: instagram.com/annatrincher_official)

К слову, ханг, о котором уже упоминалось выше, был создан в 2000 году Феликсом Ронером (Felix Rohner) и Сабиной Шерер (Sabina Schärer) (компания PANArt) из швейцарского города Берн.

Свое музыкальное открытие им удалось сделать в результате длительного исследования стального карибского барабана и многих других резонирующих перкуссионных инструментов со всего мира: гонга, традиционного индонезийского оркестра - гамелана, гатама, барабанов, колокольчиков и музыкальной пилы.

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