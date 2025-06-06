День рождения с Монатиком и героями Minecraft: Решетники устроили шикарную вечеринку для сына

Среднему сыну телеведущего Григория Решетника исполнилось 8 лет, и родители организовали для него настоящий праздник мечты с футбольной тематикой, героями Minecraft, бумажной дискотекой и неожиданным появлением Монатика.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Кристины Решетник в Instagram.

На днях среднему сыну Решетников исполнилось 8 лет. В связи с этим родители устроили ему праздник в одном из загородных комплексов возле столицы.

На празднование пригласили всех друзей Дмитрия.

"Наш Дима месяц назад создал свой собственный календарь, где зачеркивал дни ко дню рождения. И ждал этого момента, чтобы собрать свою команду, своих друзей и вот так провести этот день", - отметила в публикации Кристина Решетник.

Также она показала фото и видео с праздника. Тематика дня рождения - футбол, так как средний сын телеведущего увлекается этим видом спорта и уже достиг определенных успехов.

Кристина Решетник показала фото с дня рождения сына (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

На фото можно увидеть, что именинник и все его друзья одеты в футбольную форму. В такой же стилистике был выполнен и праздничный торт.

Кроме того, родители устроили для детей культурную программу с аниматорами, которые были одеты в костюмы героев из популярной игры Minecraft, а также бумажную дискотеку.

К слову, на празднике "засветился" известный певец Дима Монатик, с которым сын Решетников сделал фото. Правда, Кристина Решетник не уточнила, пел ли артист на празднике или же был приглашен в качестве гостя.

Решетники отпраздновали день рождения среднего сына (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Супруга телеведущего и мама именинника появилась на празднике в роскошном брючном костюме молочного оттенка. Свой лук Кристина дополнила кроссовками и брендовой сумкой, а также легким макияжем и распущенными волосами.

Как отреагировали в сети

Фолловеры звездной семьи присоединились к поздравлениям и пожеланиям:

"Кристина, вы очаровательна. Всегда выглядите шикарно и при этом мама троих сыновей"

"С именинником вас! Удачи в футбольной карьере, которая так важна для него"

"Самая красивая пара Украины! Поздравляем"

"Вы - идеальная пара и пример для всех".

Кристина Решетник с сыновьями (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)