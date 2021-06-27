День молодежи 2021: красивые открытки и поздравления с ярким праздником

День молодежи в Украине традиционно отмечают в последнее воскресенье июня, и в 2021 году дата выпала на 27-е число. Обычно в этот веселый летний праздник проводили всевозможные яркие мероприятия в разных городах Украины, но сейчас карантинные ограничения внесли свои коррективы.
Мы собрали милые поздравления в открытках, веселых стихах и прозе, прикольных СМС и на видео, которые помогут передать добрые пожелания и подарить приятные эмоции молодежи - в этом материале ниже.
С Днем молодежи поздравляю
Желаю вам больших побед,
Пусть молодость не гаснет в сердце
И дарит вам всегда свой свет.
Пусть все сбываются желанья,
Везет в стремлениях и любви,
Гормон азарта и задора
Всегда пускай бурлит в крови.
***
Ты бери от жизни все,
Пока молодость играет,
Радость дружба пусть несет,
И душа не унывает!
И на месте ты не стой,
Ежедневно, прогрессируй!
Будет бодрым пусть настрой,
А судьба твоя - счастливой!
***
***
С Днем молодежи! Желаю не сомневаться и не бояться, а смело действовать и двигаться вперед, ведь молодость для того и дана, чтобы все свои амбиции и планы воплощать в реальность, превращать в личное благо и счастье. Успехов, влюбленности, радости и бесконечных молодых лет.
***
С Днем молодежи поздравляю!
Будет все, как мы желаем!
Мы молоды, умны, красивы!
Так много в нас любви и силы!
***
Дорогу молодым во всем!
Будущее ведь за вами!
Шагайте к целям день за днем
Семимильными шагами!
Всегда в жизнь будьте влюблены,
Цените годы молодые,
Здоровы будьте, сил полны
И просто знайте, вы крутые!
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Чтоб оставались вечно молодыми, чтобы песок под ногами был только на пляже. Пусть ночи будут проходить в веселье, а утро без похмелья. И пусть не болит голова, и не мучает совесть за вчерашний день.
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Возможно все, когда ты молод.
Любое дело по плечу.
Оптимистично ты настроен
И веришь ты в свою звезду.
И это правильно и верно,
И в этом-то победы суть.
Уверенность – сестра успеха,
С ней до конца пройдешь свой путь.
И пусть звезда твоя поможет,
И пусть сил хватит все свершить.
Да, в этом мире все возможно.
И молодым сей мир творить.
***
Мечтай! Танцуй и зажигай!
И никогда не унывай!
Береги друзей хороших!
С праздником! С Днем молодежи!
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Самые золотые годы молодости. Ведь впереди столько дел, столько вершин, которые вы наметили покорить. Сегодня День молодёжи. Я хочу искренне поздравить всех вас, и пожелать добра и мира, радости и удачи. Пусть, выбранный вами путь, обязательно приведет к счастью. Пусть Господь помогает вам во всех начинаниях. Любите красиво, трудитесь и учитесь на славу, будьте хозяевами своей судьбы. Вы наша опора и надежда. Успехов и везения вам во всем. Пусть фортуна всегда вам улыбается.
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С днем молодежи поздравляем
Мы девушек всех и парней,
Всем молодым - везде дорога,
Пускай они идут по ней,
Вершины пусть все покоряют,
В гармонии живут с собой,
И чтобы в жизни не случилось,
Идут с поднятой головой!
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Молодость - бесценное время, когда закладывается прочный фундамент будущего, на котором предстоит строить счастье для себя и родных. В День молодежи я поздравляю тебя и желаю ценить каждое мгновение, бережно хранить лучшие воспоминания и мечтая о большем радоваться всему хорошему, что есть в нашей жизни!
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Хороших перспектив, везенья
И зажигательных ночей.
Творцам - побольше вдохновенья:
Стихов, мелодий и речей.
Спортсменам - силы и упорства,
И оглушительных побед!
Быть молодым - совсем не просто!
Но лучше в мире лет и нет!
Ни на кого не быть похожим
И все, что было, превзойти
Для современной молодежи -
Залог успешного пути!
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Молодость не долговечна -
Цените ее порывы.
Молодость так беспечна -
Цените ее надрывы.
Живите, учитесь, влюбляйтесь,
Тайно в подъезде встречайтесь.
Юностью всласть наслаждайтесь
И с нею не расставайтесь!
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Молодым быть - красота,
Прям не возраст, а мечта!
Разгоняют кровь гормоны,
Час любить и быть влюбленным!
Ни минуты не теряй,
Жизнь по полной проживай,
Пой, танцуй и развлекайся,
И вдыхай всей грудью счастье!
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Поздравляю с Днем молодежи и хочу пожелать быть всегда на волне юных мечтаний и ярких надежд. Пусть жизнь таит удачу и радость в каждом дне, пусть открываются все новые дороги к счастью и успеху, пусть перспективным и светлым будет будущее для тебя.
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Ранее мы писали, когда украинцы будут отмечать день Ивана Купала, какие традиции нужно соблюдать и что нельзя делать.
Напомним также, что теперь в Украине появился новый профессиональный праздник, который отмечать будут в июле.