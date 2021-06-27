День молоді 2021: красиві листівки та привітання з яскравим святом

Привітання З Днем молоді 2021 в Україні у листівках, тексті та на відео

Вам юнацького запалу,

Оптимізму я бажаю,

Не старіти серцем чуйним,

Вас з днем молоді вітаю.

Хай завжди бажання буде

До нових, великих звершень,

Вам бажаю перемоги

Всі свої лиш перевершить.

Радості вам, сміху, щастя,

В сили вірити свої,

Молодості вам бажаю,

Бути завжди на коні.

***

Хай живе молодь України

Дуже весело, яскраво, радісно,

Завжди будьте дружні і єдині,

Хочу побажати вам позитиву!

Всім, хто юний і, звичайно ж, молодий,

Я бажаю від життя брати все!

Хай щастя завжди буде привід,

Кожна мить нехай вам радість несе!

***

***

З Днем молоді України! Бажаю яскравих і чудових днів, веселих та запальних ночей. Нехай по життю супроводжує відмінний настрій і вірна удача, нехай твоя молодість буде сповнена енергії і щастя, хай тобою рухає сила цілеспрямованості і любові.

***

З днем молоді щирі вітання!

З веселим та радісним днем!

Хай збудуться всі сподівання,

Й рясним розійдуться дощем.

Хай в серці вогонь не згасає,

Енергія б’є через край!

Хай мудрість потроху зростає,

Щастить в починаннях нехай.

***

Хай у душі цвіте весна,

Та небо буде ясним;

І щоб життя твоє було,

Щасливим та прекрасним,

А в серці твоїм хай завжди,

Горить вогонь кохання,

І хай у цей святковий день,

Здійсняться всі бажання!

***

Щоб залишалися вічно молодими, щоб пісок під ногами був тільки на пляжі. Хай ночі проходитимуть у веселощах, а ранок - без похмілля. І нехай не болить голова, і не мучить совість за вчорашній день.

***

***

Як круто звучить - День молоді!

А наша молодість - в серцях.

Я вітаю тебе теж,

Нехай все горить у твоїх руках,

Нехай справа йде на лад будь-яка,

Адже діло наше молоде -

Дерзати, творити, мріяти, дружити

І яскравіше за всіх на світі жити!

***

День молоді настає,

Це гарне свято для тих,

У чиїх душах молодість грає -

Не важливо, скільки вам років.

Адже часто в житті так буває,

Що дідусь танцює реп,

А хлопчина в кутку зітхає,

Начебто йому сотня років.

Так що, люди, не старійте

Головне, всередині себе.

І смуток свою швидше розвійте,

І не дивіться на роки!

***

Молодість - прекрасна пора, коли ти можеш зробити світ яскравішим і кращим. Вітаю з Днем молоді! Вітаю зі святом молодих, зухвалих і активних. Нам потрібен ваш жар і запал. Радуйте нас і будьте щасливі.

***

***

Дружби міцної,

Хоча й не простої.

Для серця кохання,

Палкого зізнання.

В день молоді щиро,

Тебе привітаю.

Бути до ста літ,

В душі юним бажаю.

***

Молодість - безцінний час, коли закладається міцний фундамент майбутнього, на якому треба будувати щастя для себе і рідних. У День молоді я вітаю тебе і бажаю цінувати кожну мить, дбайливо зберігати кращі спогади та мріючи про більше радіти всьому хорошому, що є в нашому житті!

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Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,

А таких на Україні - не перерахувати!

Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,

Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.

І кому під п’ятдесят, теж не відставайте,

Друга молодість цвіте - її користайте.

Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,

За майбутнє України келихи підняти!

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Хай доля іскриться, цвіте і не в'яне,

Хай рветься в політ, мов крило журавля,

До нових вершин, до мрії, до щастя,

Хай душу наповнять нові відчуття!

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Привітаю щиро, із великим святом,

Побажаю радості, натхнення багато,

Добре Вам учитись, гарно працювати,

А Здоров’я й щастя, хай буде багато,

Буде нехай доля, привітною до Вас,

А сонечко світить в небі увесь час,

Хай мир і достаток будуть і добро,

Хай дарують друзі, любов і тепло.

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Вітаю з Днем молоді й хочу побажати бути завжди на хвилі юних мрій і яскравих надій. Нехай життя таїть удачу і радість в кожному дні, нехай відкриваються все нові дороги до щастя та успіху, нехай перспективним і світлим буде майбутнє для тебе.

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