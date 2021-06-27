День молоді 2021: красиві листівки та привітання з яскравим святом

День Молоді в Україні традиційно відзначають в останню неділю червня, і у 2021 році дата випала на 27-е число. Зазвичай у це веселе літнє свято проводили всілякі яскраві заходи в різних містах України, але зараз карантинні обмеження внесли свої корективи.
Ми зібрали милі привітання в листівках, веселих віршах і прозі, прикольних СМС і на відео, які допоможуть передати добрі побажання і подарувати приємні емоції молоді - в цьому матеріалі нижче.
Вам юнацького запалу,
Оптимізму я бажаю,
Не старіти серцем чуйним,
Вас з днем молоді вітаю.
Хай завжди бажання буде
До нових, великих звершень,
Вам бажаю перемоги
Всі свої лиш перевершить.
Радості вам, сміху, щастя,
В сили вірити свої,
Молодості вам бажаю,
Бути завжди на коні.
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Хай живе молодь України
Дуже весело, яскраво, радісно,
Завжди будьте дружні і єдині,
Хочу побажати вам позитиву!
Всім, хто юний і, звичайно ж, молодий,
Я бажаю від життя брати все!
Хай щастя завжди буде привід,
Кожна мить нехай вам радість несе!
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З Днем молоді України! Бажаю яскравих і чудових днів, веселих та запальних ночей. Нехай по життю супроводжує відмінний настрій і вірна удача, нехай твоя молодість буде сповнена енергії і щастя, хай тобою рухає сила цілеспрямованості і любові.
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З днем молоді щирі вітання!
З веселим та радісним днем!
Хай збудуться всі сподівання,
Й рясним розійдуться дощем.
Хай в серці вогонь не згасає,
Енергія б’є через край!
Хай мудрість потроху зростає,
Щастить в починаннях нехай.
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Хай у душі цвіте весна,
Та небо буде ясним;
І щоб життя твоє було,
Щасливим та прекрасним,
А в серці твоїм хай завжди,
Горить вогонь кохання,
І хай у цей святковий день,
Здійсняться всі бажання!
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Щоб залишалися вічно молодими, щоб пісок під ногами був тільки на пляжі. Хай ночі проходитимуть у веселощах, а ранок - без похмілля. І нехай не болить голова, і не мучить совість за вчорашній день.
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Як круто звучить - День молоді!
А наша молодість - в серцях.
Я вітаю тебе теж,
Нехай все горить у твоїх руках,
Нехай справа йде на лад будь-яка,
Адже діло наше молоде -
Дерзати, творити, мріяти, дружити
І яскравіше за всіх на світі жити!
***
День молоді настає,
Це гарне свято для тих,
У чиїх душах молодість грає -
Не важливо, скільки вам років.
Адже часто в житті так буває,
Що дідусь танцює реп,
А хлопчина в кутку зітхає,
Начебто йому сотня років.
Так що, люди, не старійте
Головне, всередині себе.
І смуток свою швидше розвійте,
І не дивіться на роки!
***
Молодість - прекрасна пора, коли ти можеш зробити світ яскравішим і кращим. Вітаю з Днем молоді! Вітаю зі святом молодих, зухвалих і активних. Нам потрібен ваш жар і запал. Радуйте нас і будьте щасливі.
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Дружби міцної,
Хоча й не простої.
Для серця кохання,
Палкого зізнання.
В день молоді щиро,
Тебе привітаю.
Бути до ста літ,
В душі юним бажаю.
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Молодість - безцінний час, коли закладається міцний фундамент майбутнього, на якому треба будувати щастя для себе і рідних. У День молоді я вітаю тебе і бажаю цінувати кожну мить, дбайливо зберігати кращі спогади та мріючи про більше радіти всьому хорошому, що є в нашому житті!
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Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,
А таких на Україні - не перерахувати!
Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,
Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.
І кому під п’ятдесят, теж не відставайте,
Друга молодість цвіте - її користайте.
Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,
За майбутнє України келихи підняти!
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Хай доля іскриться, цвіте і не в'яне,
Хай рветься в політ, мов крило журавля,
До нових вершин, до мрії, до щастя,
Хай душу наповнять нові відчуття!
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Привітаю щиро, із великим святом,
Побажаю радості, натхнення багато,
Добре Вам учитись, гарно працювати,
А Здоров’я й щастя, хай буде багато,
Буде нехай доля, привітною до Вас,
А сонечко світить в небі увесь час,
Хай мир і достаток будуть і добро,
Хай дарують друзі, любов і тепло.
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Вітаю з Днем молоді й хочу побажати бути завжди на хвилі юних мрій і яскравих надій. Нехай життя таїть удачу і радість в кожному дні, нехай відкриваються все нові дороги до щастя та успіху, нехай перспективним і світлим буде майбутнє для тебе.
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Раніше ми писали, коли українці відзначатимуть день Івана Купала, які традиції потрібно дотримуватися і що не можна робити.
Нагадаємо також, що тепер в Україні з'явилося нове професійне свято, який відзначатимуть у липні.