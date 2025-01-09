Скільки грошей дарувати на день народження у 2025 році?

День народження - особливе свято, коли хочеться порадувати близьких та друзів. Одним з найпоширеніших подарунків залишаються гроші, адже це практичний та універсальний варіант. Однак, часто виникає питання: скільки ж саме грошей дарувати, щоб іменинник не образився і при цьому, щоб це не сильно вдарило по власних фінансам?

РБК-Україна (проект Styler) спробувало розібратися в цьому питанні, щоб зорієнтувати вас у актуальних тенденціях 2025 року.

Від чого залежить сума подарунка?

Сума грошового подарунка на день народження в Україні залежить від кількох ключових факторів.

Ступінь близькості з іменинником

Чим ближча людина, тим більшу суму зазвичай дарують. Для близьких родичів (батьки, діти, брати, сестри) та найкращих друзів сума може бути значно вищою, ніж для колег або далеких знайомих.

Вік іменинника

На ювілеї або круглі дати зазвичай дарують більше грошей, ніж на звичайний день народження. Дітям та підліткам часто дарують менші суми, ніж дорослим.

Фінансове становище дарувальника

Звісно, кожен орієнтується на свої фінансові можливості. Важливо дарувати від щирого серця, а не намагатися вразити сумою.

Масштаб святкування

Якщо святкування відбувається в ресторані або іншому закладі, де організація потребує значних витрат, сума подарунка може бути більшою, щоб частково компенсувати витрати іменинника.

Регіон проживання

У великих містах, таких як Київ, Львів, Дніпро тощо, рівень цін та доходів зазвичай вищий, тому і суми подарунків можуть бути трохи більшими, ніж у невеликих містах або селах.

Яку суму грошей дарувати на день народження в 2025 році?

Ми проаналізували публікації та опитування у тематичних спільнотах у соціальних мережах, і дійшли висновку, що, зважаючи на економічну ситуацію в країні та зростання цін, сьогодні у питанні “Скільки грошей дарувати на день народження?” спостерігають наступні тенденції.

Середня сума грошового подарунка на день народження в Україні коливається в межах 500-1500 гривень.

Найближчим родичам та близьким друзям українці готові дарувати від 1000 до 2000 гривень (іноді й більше, залежно від фінансових можливостей та особливості святкування). Дехто також обирає варіант подарувати 50 доларів.

На подарунок для колег по роботі, далеких родичів та знайомих українці в різних містах і селах готові викласти 200-700 гривень. Особливо такі суми фігурують у випадку, коли кілька друзів або колег об'єднуються, щоб зробити один спільний подарунок. Якщо ж мова йде про презент “від себе", то найчастіше - це 500 гривень.

Часто вважається, що гроші - це найкращий подарунок (фото: Pixabay.com)

Як правильно дарувати гроші на день народження

Правила етикету говорять: гроші ніколи не дарують просто так, з рук в руки. Їх обов'язково треба класти у конверт. Це не тільки виглядає більш естетично, але й забезпечує конфіденційність суми подарунка, що актуально у випадку, коли гостей багато (це убезпечить від зайвих обговорень).

Обирайте новий і чистий конверт. Бажано, щоб він був нейтрального кольору або відповідав тематиці свята. На конверті експерти з етикету радять написати коротке привітання .

Також запам’ятайте: не варто намагатися вразити іменинника або присутніх інших гостей надто великою сумою, якщо це може поставити вас самих у незручне фінансове становище!

Також не варто надто акцентувати увагу на грошовому характері подарунка. Краще сказати щось на зразок: "Це тобі невеликий подарунок, щоб ти зміг/змогла купити собі щось до душі" або "Сподіваюся, цей подарунок тобі стане в нагоді".

Вручаючи конверт, обов'язково привітайте іменинника зі святом, скажіть кілька теплих слів та побажань.

Однак яку б суму ви не дарували, найважливіше - це щирість та увага до іменинника. Не варто перейматися, якщо ви не можете подарувати 2000 гривень найкращому другу чи похресниці. Головне - це ваші теплі слова та побажання.