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День матери в Украине: когда отмечаем и какие есть традиции

Новина українською →
Вторник 03 мая 2022 09:06
День матери в Украине: когда отмечаем и какие есть традиции Фото: День матери в Украине в 2022 году (pixabay-com)
Автор: Анна Шиканова

День Матери в Украине отмечается ежегодно – во второе воскресенье мая. В этом году этот праздник выпадает на 8 мая. Этот праздник очень важен для каждого украинца и День матери отмечают во многих странах мира, ведь он о главном человеке в жизни – Маме.

Что это за праздник, как нужно его отмечать и нужно ли поздравлять всех женщин – читайте ниже.

День матери появился в 1908 году в Филадельфии. Анна Джервис предложила чествовать всем матерей в память о своей умершей маме – в один день. Она написала письма в государственные и законодательные учреждения с просьбой посвятить матерям один в году.

В 1910 году День матери отмечали во многих штатах США, а в 1914 году этот праздник утвердили на законодательном уровне. Датой выбрали второй воскресенье мая. Постепенно к инициативе присоединились и другие страны.

В Украине День матери впервые отмечали в 1928 году – по инициативе Союза украинок Канады. В 1929 году его впервые отпраздновали во Львове. А в 1939 году праздник запретила советская власть.

В 1999 году президент Леонид Кучма подписал указ, которым День матери снова начали отмечать во второе воскресенье мая.

Традиции празднования Дня матери

Во многих странах в этот день дети поздравляют своих матерей – цветами, открытками, небольшими подарками. В этот день семья собирается за одним столом. В США часто проводят праздничные барбекю или пикники на природе.

Мамам в этот день обычно дают выходной день и занимаются всеми домашними хлопотами самостоятельно.

Почитают в этот день и матерей, который уже покинули этот мир – посещают могилы. Во странах Европы и США в этот день украшают одежду цветами: красной гвоздикой, если мама жива, и белой – если ее уже нет.

На государственном уровне в этот день обычно награждают матерей-героинь. А также проводят различные мероприятия, которые связаны с материнством и ролью матери в жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в мае 2022.

А также рассказывали о том, кто будет отмечать день ангела в мае 2022 и как назвать новорожденного малыша.

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