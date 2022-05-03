День матері в Україні: коли відзначаємо і які є традиції

День Матері в Україні відзначається щорічно - у другу неділю травня. Цього року це свято випадає на 8 травня. Це свято дуже важливе для кожного українця і День матері відзначають у багатьох країнах світу, адже воно про головну людину в житті - Маму.

Що це за свято, як потрібно його відзначати та чи потрібно вітати всіх жінок – читайте нижче.

День матері з'явився в 1908 році у Філадельфії. Анна Джервіс запропонувала вшановувати всіх матерів в пам'ять про свою померлу маму - в один день. Вона написала листи в державні та законодавчі установи з проханням присвятити матерям один в році.

У 1910 році День матері відзначали в багатьох штатах США, а у 1914 році це свято затвердили на законодавчому рівні. Датою обрали другу неділю травня. Поступово до ініціативи приєдналися й інші країни.

В Україні День матері вперше відзначали в 1928 році – з ініціативи Союзу Українок Канади. У 1929 році його вперше відсвяткували у Львові. А в 1939 році свято заборонила радянська влада.

У 1999 році президент Леонід Кучма підписав указ, яким День матері знову почали відзначати у другу неділю травня.

Традиції святкування Дня матері

У багатьох країнах в цей день діти вітають своїх матерів - квітами, листівками, невеликими подарунками. У цей день сім'я збирається за одним столом. У США часто проводять святкові барбекю або пікніки на природі.

Мамам в цей день зазвичай дають вихідний день і займаються всіма домашніми клопотами самостійно.

Шанують в цей день і матерів, який вже покинули цей світ - відвідують могили. У країнах Європи та США в цей день прикрашають одяг квітами: червоною гвоздикою, якщо мама жива, і білою – якщо її вже немає.

На державному рівні в цей день зазвичай нагороджують матерів-героїнь. А також проводять різні заходи, які пов'язані з материнством і роллю матері в житті.