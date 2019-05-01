День матери 2019: главные традиции и обычаи праздника в Украине

Фото: День матери (pixabay.com)

День матери в Украине отмечают во второе воскресенье мая. Этот праздник - повод сказать маме о том, что она - самый родной и дорогой человек

День матери – важный праздник во многих странах. В этот день по всему миру принято поздравлять матерей, которые дали нам самое ценное – жизнь.

День матери в Украине в 2019 году отмечают в воскресенье 12 мая.

Кстати, во многих странах этот праздник отмечают 13 мая. В Украине этот день празднуют во второе воскресенье мая. Эта дата утверждена Указом Президента Украины от 10 мая 1999 года.

История праздника Дня матери

История праздника уходит корнями в начало 20 века. Еще в 1908 году молодая американка Анна Джервис, которая была родом из Филадельфии, выступила с инициативой чествования матерей.

Этот день она предложила в память о своей матери, которая преждевременно ушла из жизни.

Фото: День матери – важный праздник для украинцев (pixabay.com)

Анна Джевис долго писала письма в различные государственные учреждения, обращалась к известным лицам с идеей один день в году посвятить чествованию всех матерей.

Усилия девушки не были напрасными, и уже в 1910 году штат Вирджиния (США) первым признал День Матери как важный официальный праздник.

Затем, шаг за шагом, все больше штатов начали внедрять у себя этот праздник. Впоследствии эта хорошая традиция перешла и в практику других стран.

Фото: День матери в Украине приходится в 2019 году на 12 мая (pixabay.com)

После Первой мировой войны День матери начали отмечать в Швеции, Норвегии Чехословацкой республике и других странах.

День матери 2019 в Украине

В Украине мама с глубины веков считается хранительницей домашнего очага и человеком, который является самым родным для всех нас. Хотя в Украине праздник День матери официально празднуют только несколько десятков лет, почитают мать в нашей стране намного дольше. Традиции, которые проявляют уважение к маме, сохранились из глубины веков. Это и песни, и стихи, которые дети составляли своим мамам.

Как поздравить маму в День матери

День матери – одно из самых теплых праздников в году. Оно отмечается весной, когда расцветают много цветов. Поэтому один из самых популярных подарков маме – это цветы. Не обязательно дарить дорогие подарки.

Главное в День матери – это внимание к маме и теплые слова в ее адрес.

Фото: В День матери принято поздравлять мам цветами и подарками (pixabay.com)

В этот день украинцы идут в гости к матерям, поздравляют их и напоминают, какими важными они являются в их жизни. Мама всегда самоотверженно любит своих детей, несмотря ни на что, и всегда рада нашим победам и искренне сочувствует неудачам.

Если в День матери вы не можете прийти к маме, то обязательно надо позвонить ей и сказать теплые слова и напомнить о том, как сильно вы ее любите. Ведь мама – самый дорогой человек в нашей жизни.

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