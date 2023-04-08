Травневі свята 2023: всі важливі дати і чи будуть додаткові вихідні
Календар українців у травні 2023 року багатий цікавими святами і подіями, серед яких - День Перемоги, День праці, День Києва і не тільки.
Що відомо про новий календар, чи будуть додаткові вихідні - дізнайтеся з матеріалу Styler далі.
Чи будуть додаткові вихідні у травні
Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю, 1 (понеділок) і 9 (вівторок) травня мають бути вихідними днями. Крім того робочий понеділок 8 травня мав би бути перенесений на одну з субот місяця. Тоді б українці мали чотири дні поспіль для відпочинку - з 6 по 9 травня.
Однак в країні воєнний стан. Його 19 лютого вкотре продовжили на 90 днів - до 18 травня.
Тому відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" чинність згаданої вище статті 73 КЗпП скасовується. Тобто вихідними святкові дні у травні не будуть.
Усього у травні 23 робочих дні і 8 вихідних: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.
Усі свята травня 2023:
- 1 травня - День праці
- 3 травня - Вcесвітній день свободи друку (преси)
- 7 травня - День радіо
- 8-9 травня - Дні пам'яті тa примирення, присвячені пам'ятi жертв Другої Світової війни
- 8 травня - Міжнародний день Червоного Хреста
- 9 травня - День Перемоги, День Європи (міжнародний)
- 12 травня - Всесвітній день медичних сестер
- 14 травня - День матері
- 15 травня - Міжнародний день сімей
- 17 травня - Всесвітній день електрозв'язку тa інформаційного суспільства
- 18 травня - Міжнародний день музеїв
- 19 травня - Міжнародний день боротьби iз гепатитами
- 20 травня - День Європи (український); День науки; День банківських працівників; Усесвітній день метролога; Всесвітній день лікаря-травматолога
- 21 травня - Усесвітній день пам'ятi людей, померлих від СНІДу; Всеукраїнський день працівників культури; День молодіжних тa дитячих громадських організацій; День пам'ятi жертв політичних репресій; Вcесвітній день культурної різноманітності в iм'я діалогу і розвитку
- 22 травня - Міжнародний день біологічної різноманітності
- 23 травня - День Героїв
- 24 травня - День слов'янської писемності тa культури
- 25 травня - День філолога
- 25 - 31 травня - Тиждень солідарності з народами неcамокерованих територій
- 26 травня - День зварювальника
- 27 травня - День працівників видавництв, поліграфії тa книгорозповсюдження
- 28 травня - День Києва; День хіміка; День прикордонника
- 29 травня - Міжнародний день миротворців ООН
- 31 травня - Всесвітній день без тютюну
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