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Травневі свята 2023: всі важливі дати і чи будуть додаткові вихідні

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Субота 08 квітня 2023 20:01
Травневі свята 2023: всі важливі дати і чи будуть додаткові вихідні Травневі свята 2023 (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Календар українців у травні 2023 року багатий цікавими святами і подіями, серед яких - День Перемоги, День праці, День Києва і не тільки.

Що відомо про новий календар, чи будуть додаткові вихідні - дізнайтеся з матеріалу Styler далі.

Чи будуть додаткові вихідні у травні

Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю, 1 (понеділок) і 9 (вівторок) травня мають бути вихідними днями. Крім того робочий понеділок 8 травня мав би бути перенесений на одну з субот місяця. Тоді б українці мали чотири дні поспіль для відпочинку - з 6 по 9 травня.

Однак в країні воєнний стан. Його 19 лютого вкотре продовжили на 90 днів - до 18 травня.

Тому відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" чинність згаданої вище статті 73 КЗпП скасовується. Тобто вихідними святкові дні у травні не будуть.

Усього у травні 23 робочих дні і 8 вихідних: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.

Усі свята травня 2023:

  • 1 травня - День праці
  • 3 травня - Вcесвітній день свободи друку (преси)
  • 7 травня - День радіо
  • 8-9 травня - Дні пам'яті тa примирення, присвячені пам'ятi жертв Другої Світової війни
  • 8 травня - Міжнародний день Червоного Хреста
  • 9 травня - День Перемоги, День Європи (міжнародний)
  • 12 травня - Всесвітній день медичних сестер
  • 14 травня - День матері
  • 15 травня - Міжнародний день сімей
  • 17 травня - Всесвітній день електрозв'язку тa інформаційного суспільства
  • 18 травня - Міжнародний день музеїв
  • 19 травня - Міжнародний день боротьби iз гепатитами
  • 20 травня - День Європи (український); День науки; День банківських працівників; Усесвітній день метролога; Всесвітній день лікаря-травматолога
  • 21 травня - Усесвітній день пам'ятi людей, померлих від СНІДу; Всеукраїнський день працівників культури; День молодіжних тa дитячих громадських організацій; День пам'ятi жертв політичних репресій; Вcесвітній день культурної різноманітності в iм'я діалогу і розвитку
  • 22 травня - Міжнародний день біологічної різноманітності
  • 23 травня - День Героїв
  • 24 травня - День слов'янської писемності тa культури
  • 25 травня - День філолога
  • 25 - 31 травня - Тиждень солідарності з народами неcамокерованих територій
  • 26 травня - День зварювальника
  • 27 травня - День працівників видавництв, поліграфії тa книгорозповсюдження
  • 28 травня - День Києва; День хіміка; День прикордонника
  • 29 травня - Міжнародний день миротворців ООН
  • 31 травня - Всесвітній день без тютюну

Раніше ми писали, що категорично не можна робити у Вербну неділю.

Також дізнайтеся, скільки коштує спекти паску до Великодня 2023.

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