День Львова: Садовый устроил акцию на площади в разгар карантина

День города во Львове обычно празднуется в первое воскресенье мая. Но мэр города решил по-особенному поздравить львовян с праздником именно в воскресенье, 3 мая. Городской председатель Андрей Садовый в центре Львова на площади Рынок собрал несколько десятков человек на представление, посвященное Дню города.

В воскресенье, 3 мая, ко входу во львовскую Ратушу на лошадях подъехали костюмированные герои - Король и Королева - и поблагодарили всех медиков за работу. Также свои слова благодарности выразили мэр города Андрей Садовый и его жена Екатерина. А флаг города на штандарте у Ратуши поднял молодой львовский врач Игнат Герич. Прямая трансляция из-под Ратуши происходила на странице мэра в "Фейсбуке".

"Львов приветствует короля и королеву! Каждый мая в первое воскресенье мы празднуем День города. В этом году в мире пандемия, поэтому День города мы перенесли. Но законы неписаные для короля и королевы! Позвольте, Ваше Величество, чтобы этот день мы посвятили нашим медицинским работникам, спасают всех нас. По случаю этого дня, вы видите, львы в белых халатах и в масках, Нептун и Диана также в масках. С вашего позволения, Ваше Величество, мы просим нашего врача поднять флаг города", - отметил Андрей Садовый.

Садовый устроил акцию во время карантина

Несмотря на то, что празднование не такое масштабное, как обычно, собрание даже таких небольших групп людей противоречит правилам карантина. Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", нарушение правил карантина наказывается штрафом (проведение массовых мероприятий, в которых участвует более 10 человек - запрещено).

Напомним, что в одной из областей Украины ослабляют карантин прямо на майские праздники.

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