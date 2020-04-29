В одной из областей Украины ослабляют карантин: прямо на майские праздники

В Житомирской области откроют парикмахерские (фото: РБК-Украина)

В Житомирской области решили на майские праздники ослабить карантин

Карантин в Украине из-за коронавируса ввели 12 марта по 11 мая, но в Житомирской области решили ослабить его действие уже на майские праздник, то есть с первого числа следующего месяца. В Житомире и области заработают парикмахерские и салоны, а также кафе, в которых можно будет заказать блюда на вынос.

Такое решение приняли на внеочередном заседании мэрии во вторник, 28 апреля.

В местах предоставления услуг будут действовать санитарные нормы и ограничения: парикмахерские будут работать только по предварительной записи и принимать только одного человека на площади 15 кв. м.

Заместитель мэра Светлана Ольшанская рассказала, почему парикмахерские решили открыть именно с 1 мая.

"На последней сессии городского совета было принято решение об освобождении от уплаты единого налога в течение апреля для субъектов I и II группы налогообложения. Чтобы не было начислений за апрель и предприниматели могли воспользоваться данной льготой, именно с 1 мая начинают работу", – отметила Ольшанская.

Мэр города Сергей Сухомлин заявил, что они и дальше будут делать все, чтобы ослаблять карантинные меры, и сейчас разрабатывают механизмы открытия магазинов и рынков промтоварный группы, летних площадок кафе.

"В течение двух дней мы выработаем некоторые предложения, обратимся в Кабинет министров, будем рассматривать на своем уровне, пообщаемся с предпринимателями и дальше будем делать все, чтобы бизнес мог работать, но работать безопасно и для бизнеса, и для посетителей и клиентов", — сказал он.

Отметим, что рынки в Житомире и области пока не открываются, решение по ним еще не принято.

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