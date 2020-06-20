День летнего солнцестояния: этот ритуал исполнит любое заветное желание

День летнего солнцестояния имеет особую энергетическую силу и по давним поверьям, именно в этот день сбываются все загаданные желания.

В 2020 году день летнего солнцестояния наступит в субботу, 20 июня, в 21:44 по киевскому времени. Какие есть магические ритуалы на привлечение желаемого в вашу жизнь – читайте в Styler.

В день летнего равноденствия сбываются все желания, а также снятся сны, которые предсказывают будущее. Категорически запрещено в этот день думать о плохом, совершать плохие поступки, грустить и конфликтовать.

Как правильно загадать желание в день летнего равноденствия

Вселенная обязательно услышит ваши просьбы в такой день, но нужно их тщательно и правильно сформулировать. Для этого возьмите красную свечу, зажгите ее и подумайте о самом заветном желании.

Представьте себя там, где бы вы хотели оказаться и подумайте о том, чего вам больше всего не хватает сейчас в вашей жизни. Это может быть любовь, взаимопонимание с близкими людьми, надежный друг, деньги, хорошая работа, ребенок.

Ваше желание должно быть искренним и бескорыстным и тогда Вселенная обязательно его услышит и обязательно найдет возможность его исполнить.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие традиции и приметы существуют в День летнего равноденствия.

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