День літнього сонцестояння: цей ритуал виконає будь-яке заповітне бажання

День літнього сонцестояння має особливу енергетичну силу і за давнім повір'ям, саме в цей день збуваються всі загадані бажання.

У 2020 році день літнього сонцестояння настане у суботу, 20 червня, о 21:44 за київським часом. Які є магічні ритуали на залучення бажаного у ваше життя – читайте в Styler.

В день літнього рівнодення збуваються всі бажання, а також сняться сни, які пророкують майбутнє. Категорично заборонено в цей день думати про погане, робити погані вчинки, сумувати та конфліктувати.

Як правильно загадати бажання в день літнього рівнодення

Всесвіт обов'язково почує ваші прохання в такий день, але потрібно їх ретельно і правильно сформулювати. Для цього візьміть червону свічку запаліть її та подумайте про найзаповітніше бажання.

Уявіть себе там, де б ви хотіли опинитися і подумайте про те, чого вам найбільше бракує зараз у вашому житті. Це може бути любов, взаєморозуміння з близькими людьми, надійний друг, гроші, хороша робота, дитина.

Ваше бажання повинно бути щирим і безкорисливим і тоді Всесвіт обов'язково почує та обов'язково знайде можливість його виконати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які традиції та прикмети існують у День літнього рівнодення.

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