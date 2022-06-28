День Конституции Украины 2022: поздравления и открытки в честь важного праздника

День Конституции в Украине отмечают с 1996 года. Именно 28 июня 1996 года депутаты Верховной Рады утвердили Основной Закон нашей страны, который определяет права и свободы граждан Украины.
Как поздравить с Днем Конституции и историю принятия самого важного закона в Украине - читайте ниже.
Независимость Украины обрела в 1991 году и в течении следующих лет было несколько попыток принять Конституцию. В 1993 году был разработан проект президентом Леонидом Кравчуком, но он не был утвержден.
В 1995 году был составлен новый документ, который стал основой для Конституции Украины. 27 июня этот документ в окончательной версии и с поправками президента был вынесен на рассмотрение Верховной Рады. Депутаты сутки обсуждали новый закон, вносили правки.
Часть статей не могла набрать нужное количество голосов, так как депутаты уходили выпить кофе и покурить.
Но утром 28 июня 1996 года проект Основного Закона в целом был поддержан на голосовании. "За" проголосовал 321 депутат.
Государственным языком был выбран украинский, гарантом Основного Закона стал президент Украины.
Фото: День Конституции в Украине (Getty Images)
Сьогодні свято на моїй землі,
За яке боролись і за яке вмирали,
Діди й прадіди твої й мої, і про яке
Поети мріяли та нишком писали.
Сьогодні свято на моїй Вкраїні,
І ми про нього можемо сказати вільно,
Свобода слова і права людини – наш закон,
З чим вітаю вас, шановні, щиро!
Конституцію держави оголосила нація,
Запорізький гетьман Орлик для свого народу,
Постарався, щоб жили по свому закону.
Не одні ще покоління старались, боролись,
Та про вільну Україну мріяли й молились.
Щоби ми в своїй країні могли вільно жити,
Довелось нашим героям свою кров пролити.
На центральній площі міста, де цвіте акація,
Українську Конституцію знов святкує нація,
Нація нова і вільна, вільна в своїм краю,
Любіть свою Україну! З святом вас вітаю!
Сьогодні свято на моїй землі,
За яке боролись і за яке вмирали,
Діди і прадіди твої й мої, і про яке
Поети мріяли і нишкома писали.
Сьогодні свято на моїй Вкраїні,
І ми про нього можемо сказати вільно,
Свобода слова і права людини – наш закон,
Із чим вітаю вас, шановні, щиро!
У День Конституції хочу
Вам побажати достатку,
Щоб усе вам було по плечу,
Щоб усі справи йшли гладко,
Звичайно, Батьківщину любити –
Бути сміливим життєлюбом,
Закони держави шанувати,
І жити вам буде любо!
З Днем Конституції!
Я – українець. Є у мене право
На рідну мову та свою державу,
На гордий прапор золотисто-синій,
На щастя жити у такій країні.
Я – українець. Право знати маю
Про тих, кого героями вважаю,
Що людство рятували від руїни, –
Синів і дочок, гідних України.
Я – українець. Хочу право мати
Завжди усе, що думаю, казати,
На незалежну та міцну державу,
На все, що гарантовано по праву.
Я – українець. І моє це право
Любити землю горду й величаву,
Та дух свободи набирати в груди.
Я – українець. Був ним, є, і буду!
Рідна Україна – мова солов'їна,
Золоте колосся, маки у житах.
Край воріт – калина, верба, яворина,
Храми і світлиці в барвах-рушниках.
Рідна Україна – то душі краплина,
Пісня журавлина у ранковий час.
Рідна Україна – то земля єдина,
Що сходив ногами босими Тарас.
Рідна Україна – пара лебедина,
Озеро бездонне і стрімка ріка,
У саду хатина – біла сорочина,
Стежечка-стежина в зелен-споришах.
Рідна Україна – за столом родина,
Яром-долиною стелиться туман.
Батькова розмова – тиха, вечорова,
Мамина молитва – вічний талісман.
З головним святом країни вітаємо,
Мирного неба над головою бажаємо,
Нехай у кожному домі панує щастя і любов,
Нехай Україна процвітає знову і знов!
З днем Конституції, українці, вітаємо,
Щасливого життя вам щиро бажаємо,
Всіх благ, удачі, радості, добра,
Щоб мирним небо над вами було завжди!
День Конституції сьогодні відзначаємо,
Всіх українців щиро вітаємо,
Бажаємо вам миру, щастя і добра,
Жити в країні вільно вже пора!
Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будем отмечать в июле 2022.
А также рассказывали о том, какая погода будет в Украине на День Конституции.