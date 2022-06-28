День Конституции Украины 2022: поздравления и открытки в честь важного праздника

История Дня Конституции

Независимость Украины обрела в 1991 году и в течении следующих лет было несколько попыток принять Конституцию. В 1993 году был разработан проект президентом Леонидом Кравчуком, но он не был утвержден.

В 1995 году был составлен новый документ, который стал основой для Конституции Украины. 27 июня этот документ в окончательной версии и с поправками президента был вынесен на рассмотрение Верховной Рады. Депутаты сутки обсуждали новый закон, вносили правки.

Часть статей не могла набрать нужное количество голосов, так как депутаты уходили выпить кофе и покурить.

Но утром 28 июня 1996 года проект Основного Закона в целом был поддержан на голосовании. "За" проголосовал 321 депутат.

Государственным языком был выбран украинский, гарантом Основного Закона стал президент Украины.

Основные факты о Конституции Украины:

Подготовка закона затянулась на шесть лет – с 1990 по 1996 год. Задержка произошла из-за противостояния между президентом Украины и парламентом на фоне длительного социально-экономического кризиса в стране.

Кроме того, в течение 1990-1996 гг. было предложено 15 проектов Конституции Украины – от Конституционной комиссии, политических партий, ученых. Как известно, коммунисты предлагали сохранить название УССР, восстановить советскую форму правления, ограничить права президента и войти в новый Союз. А Крым мог бы потерять статус автономии, если бы была принята редакция Конгресса украинских националистов.

Постоянные дискуссии происходили вокруг вопросов распределения полномочий между ветвями власти, государственной символики, частной собственности, статуса Республики Крым и русского языка.

Фото: День Конституции в Украине (Getty Images)

Первыми словами председателя Верховной Рады Александра Мороза были слова - "Есть Конституция!”.

Однако 21 июня 1996 года приняли дополнение Мороза об исключительном праве народа определять и изменять конституционный строй и, что это право не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами.

Известно, что Конституции Украины могли не принять 28 июня. Все из-за того, что накануне исторического заседания парламента Президент Украины издал указ о проведении всеукраинского референдума 25 сентября 1996 года о принятии новой Конституции. Однако после принятия Конституции этот указ был отменен.

Президент Украины Леонид Кучма не присутствовал на судьбоносном заседании парламента, однако за несколько минут до окончательного принятия депутатами Конституции пришел в сессионный зал. Кучма в своем коротком выступлении назвал принятие Конституции историческим событием.

Международное сообщество приветствовало принятие Конституции Украины, назвав ее одной из самых демократичных в мире.

Поздравления с Днем Конституции

Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди й прадіди твої й мої, і про яке

Поети мріяли та нишком писали.

Сьогодні свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можемо сказати вільно,

Свобода слова і права людини – наш закон,

З чим вітаю вас, шановні, щиро!

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави оголосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався, щоб жили по свому закону.

Не одні ще покоління старались, боролись,

Та про вільну Україну мріяли й молились.

Щоби ми в своїй країні могли вільно жити,

Довелось нашим героям свою кров пролити.

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація нова і вільна, вільна в своїм краю,

Любіть свою Україну! З святом вас вітаю!

Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди і прадіди твої й мої, і про яке

Поети мріяли і нишкома писали.

Сьогодні свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можемо сказати вільно,

Свобода слова і права людини – наш закон,

Із чим вітаю вас, шановні, щиро!

У День Конституції хочу

Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було по плечу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити –

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити вам буде любо!

З Днем Конституції!

Я – українець. Є у мене право

На рідну мову та свою державу,

На гордий прапор золотисто-синій,

На щастя жити у такій країні.

Я – українець. Право знати маю

Про тих, кого героями вважаю,

Що людство рятували від руїни, –

Синів і дочок, гідних України.

Я – українець. Хочу право мати

Завжди усе, що думаю, казати,

На незалежну та міцну державу,

На все, що гарантовано по праву.

Я – українець. І моє це право

Любити землю горду й величаву,

Та дух свободи набирати в груди.

Я – українець. Був ним, є, і буду!

Рідна Україна – мова солов'їна,

Золоте колосся, маки у житах.

Край воріт – калина, верба, яворина,

Храми і світлиці в барвах-рушниках.

Рідна Україна – то душі краплина,

Пісня журавлина у ранковий час.

Рідна Україна – то земля єдина,

Що сходив ногами босими Тарас.

Рідна Україна – пара лебедина,

Озеро бездонне і стрімка ріка,

У саду хатина – біла сорочина,

Стежечка-стежина в зелен-споришах.

Рідна Україна – за столом родина,

Яром-долиною стелиться туман.

Батькова розмова – тиха, вечорова,

Мамина молитва – вічний талісман.

З головним святом країни вітаємо,

Мирного неба над головою бажаємо,

Нехай у кожному домі панує щастя і любов,

Нехай Україна процвітає знову і знов!

З днем Конституції, українці, вітаємо,

Щасливого життя вам щиро бажаємо,

Всіх благ, удачі, радості, добра,

Щоб мирним небо над вами було завжди!

День Конституції сьогодні відзначаємо,

Всіх українців щиро вітаємо,

Бажаємо вам миру, щастя і добра,

Жити в країні вільно вже пора!