День Конституції України 2022: привітання та листівки на честь важливого свята

Історія Дня Конституції

Незалежність України здобула в 1991 році й протягом наступних років було кілька спроб прийняти Конституцію. У 1993 році був розроблений проєкт президентом Леонідом Кравчуком, але він не був затверджений.

У 1995 році був складений новий документ, який став основою для Конституції України. 27 Червня цей документ в остаточній версії й з поправками президента був винесений на розгляд Верховної Ради. Депутати добу обговорювали новий закон, вносили правки.

Частина статей не могла набрати потрібну кількість голосів, бо депутати йшли випити кави та покурити.

Але вранці 28 червня 1996 року проєкт Основного закону в цілому був підтриманий на голосуванні. "За" проголосував 321 депутат.

Державною мовою було обрано українську, гарантом Основного Закону став президент України.

Основні факти про Конституцію України:

Підготовка закону затягнулася на шість років - з 1990 по 1996 рік. Затримка сталася через протистояння між президентом України та парламентом на тлі тривалої соціально-економічної кризи в країні.

Крім того, протягом 1990-1996 рр.було запропоновано 15 проєктів Конституції України – від Конституційної комісії, політичних партій, науковців. Як відомо, комуністи пропонували зберегти назву УРСР, відновити радянську форму правління, обмежити права президента та увійти до нового Союзу. А Крим міг би втратити статус автономії, якби була прийнята редакція Конгресу Українських Націоналістів.

Постійні дискусії відбувалися навколо питань розподілу повноважень між гілками влади, державної символіки, приватної власності, статусу Республіки Крим та російської мови.

Фото: День Конституції в Україні (Getty Images)

Першими словами Голови Верховної Ради Олександра Мороза були слова - "Є Конституція!”.

Однак 21 червня 1996 року ухвалили Доповнення про виключне право народу визначати та змінювати конституційний лад і, що це право не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Відомо, що Конституції України могли не прийняти 28 червня. Все через те, що напередодні історичного засідання парламенту Президент України видав указ про проведення всеукраїнського референдуму 25 вересня 1996 року Про прийняття нової Конституції. Однак після прийняття Конституції цей указ був скасований.

Президент України Леонід Кучма не був присутній на доленосному засіданні парламенту, однак за кілька хвилин до остаточного ухвалення депутатами Конституції прийшов до сесійної зали. Кучма у своєму короткому виступі назвав прийняття Конституції історичною подією.

Міжнародне співтовариство вітало прийняття Конституції України, назвавши її однією з найдемократичніших у світі.

Привітання З Днем Конституції

Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролися і за яке вмирали,

Діди й прадіди твої й мої, і про яке

Поети мріяли та нишком писали.

Сьогодні свято на моїй вкраїні,

І ми про нього можемо сказати вільно,

Свобода слова і права людини - наш закон,

З чим вітаю вас, шановні, щиро!

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави оголосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався, щоб жили по свому законом.

Не одні ще покоління старалися, боролися,

Та про вільну Україну мріяли й молилися.

Щоби ми у своїй країні могли вільно жити,

Довелося нашим героям свою кров пролити.

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація нова і вільна, вільна у своїм краю,

Любіть свою Україну! Зі святом Вас вітаю!

Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролися і за яке вмирали,

Діди та прадіди твої й мої, і про яке

Поети мріяли й нишком писали.

Сьогодні свято на моїй вкраїні,

І ми про нього можемо сказати вільно,

Свобода слова і права людини - наш закон,

З чим вітаю вас, шановні, щиро!

У День Конституції хочу

Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було по плечу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити –

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити вам буде любо!

З Днем Конституції!

Я - українець. Є у мене право

На рідну мову та свою державу,

На гордий прапор золотисто-синій,

На щастя жити у такій країні.

Я - українець. Право знаті маю

Про тих, кого героями вважаю,

Що людство рятували від руїни, –

Синів і дочок, гідних України.

Я - українець. Хочу право мати

Завжди усе, що думаю, казати,

На незалежну та міцну державу,

На все, що гарантовано по праву.

Я - українець. І моє це право

Любити землю горду й величаву,

Та дух свободи набирати в груди.

Я - українець. Був ним, є, і буду!

Рідна Україна-мова солов'їна,

Золоте колосся, маки у житах.

Край воріт - калина, верба, яворина,

Храми та світлиці в барвах-рушниках.

Рідна Україна-то душі краплина,

Пісня журавлина у ранковий час.

Рідна Україна-то земля єдина,

Що сходивши ногами босими Тарас.

Рідна Україна-пара лебедина,

Озеро бездонне і стрімка ріка,

У саду хатина – біла сорочина,

Стежечка-стежина в зелен - споришах.

Рідна Україна – за столом родина,

Яром-долиною стелиться туман.

Батькова розмова – тиха, вечорова,

Мамина молитва - вічний талісман.

З головним святом країни вітаємо,

Мирного неба над головою бажаємо,

Нехай у кожному домі панує щастя і любов,

Нехай Україна процвітає знову і знов!

З днем Конституції, українці, вітаємо,

Щасливого життя вам щиро бажаємо,

Всіх благ, удачі, радості, добра,

Щоб мирним небо над вами було завжди!

День Конституції сьогодні відзначаємо,

Всіх українців щиро вітаємо,

Бажаємо вам миру, щастя і добра,

Жити в країні вільно вже пора!