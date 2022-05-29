День Киева: как отмечают сегодня и 30 лет назад (фото)

Из-за военного вторжения России в Украину в этот раз в столице не будет пышных празднований, программа очень скромная.

День Киева всегда отмечается в последнее воскресенье мая, в этом году оно выпало на 29 мая. Нашему городу в эту дату исполнилось 1540 лет.

В материале Styler читайте, как Киев отмечает свой день рождения во время войны, и как это было 30 лет назад.

Власти Киева просят людей не игнорировать сирены, оповещающие воздушную тревогу.

Программа на День Киева 2022

Что ждет детей

Для детей мероприятия подготовлены преимущественно в онлайн формате.

Для взрослых также не предусмотрены масштабные массовые мероприятия, но киевляне и гости города могут посетить пешеходные экскурсии, выставки и концертные выступления.

День Киева 2022

Воскресенье 29 мая

12:00 – 13:00 Выступления любительских художественных коллективов при организационной поддержке Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований – парк им. Т. Шевченко.

15:00 – 16:00 Выступление Киевского муниципального духового оркестра – площадка у арки "Свободы украинского народа" в Центральном парке культуры и отдыха г. Киева.

16:00 Концерт на балконе театра – Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества (ул. Межигорская, 2).

17:00 Концерт – Киевский национальный академический театр оперетты (ул. Большая Васильковская, 53).

14:00 Патриотический мастер-класс – Музей выдающихся деятелей украинской культуры (музей Николая Лысенко, ул. Саксаганского, 97).

11:00 Пешеходная экскурсия "Золотоворотский квартал". Маршрут от метро "Золотые ворота".

12:00 Экскурсия "Киев несокрушимый". Маршрут: ст. м. "Дорогожичи" – Бабий Яр – Телевизионная башня – Лукьяновское Военное кладбище – Киевский телецентр – ГАХК "Артем" – ст. м. "Лукьяновская".

Онлайн-мероприятия в Киеве

28.05 – 29.05 Финальный этап Четвертого международного песенного конкурса на языках стран Европейского Союза для детей и юношества "Formidable". Киевский городской центр народного творчества и культурологических исследований.

Еженедельно Онлайн викторина по истории Киева (Instagram). Музейно-выставочный центр "Музей истории города Киева".

23.05 – 20.06 Городской конкурс детского рисунка "Киев и киевляне глазами детей" под лозунгом "Киев – история города в символах". Центральная библиотека им. Т.Г. Шевченко для детей г. Киева (просп. Победы, 25-А).

Как праздновали День Киева 30 лет назад

Праздник впервые отметили в 1982 году. Формально в этом году Дня Киева еще не существовало. Майские торжества были посвящены 1500-летию города и планировались как единичное событие.

С 1984-го года зародилась традиция проведения вернисажей на Андреевском спуске. На долгие годы эта улица стала основной для народных гуляний в последние выходные мая.

День Киева 1984, Андреевский спуск

С 1987 года День Киева стал постоянным официальным праздником. С инициативой отмечать День Киева ежегодно в последние выходные мая выступил журналист Вячеслав Лашук.

Отметим, что сегодня в Киеве не так людно, как в довоенное время.

В 1995 году тогдашний глава Киевсовета Леонид Косаковский в День Киева впервые представил официальные флаг и герб Киева. 27 мая городской флаг торжественно подняли на мачте перед фасадом здания городского совета.

Фото: Из Киевсовета выносят герб Киева, 1995 (projects.weekend.today)

А в 1996 году на Михайловской площади открыли памятник княгине Ольге, восстановленный после разрушения в 1919 году.

Фото: Открытие памятника княгине Ольге, 1996 (oktv.ua)