День Києва: як відзначають сьогодні і 30 років тому (фото)

Через військове вторгнення Росії в Україну цього разу в столиці не буде пишних святкувань, програма дуже скромна.

День Києва завжди відзначається в останню неділю травня, в цьому році воно випало на 29 травня. Нашому місту в цю дату виповнилося 1540 років.

У матеріалі Styler читайте, як Київ відзначає свій день народження під час війни, і як це було 30 років тому.

Влада Києва просить людей не ігнорувати сирени, що сповіщають повітряну тривогу.

Програма на День Києва 2022

Що чекає дітей

Для дітей заходи підготовлені переважно в онлайн форматі.

Для дорослих також не передбачені масштабні масові заходи, але кияни та гості міста можуть відвідати пішохідні екскурсії, виставки та концертні виступи.

Субота 28 травня

12:00 – 13:00 виступи аматорських художніх колективів за організаційної підтримки Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень – парк ім. Т. Шевченка.

13:30 -15:00 виступи Київської академічної муніципальної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького та Українського академічного театру українського фольклору "Берегиня" - майданчик біля арки "Свободи українського народу" в Центральному парку культури і відпочинку м.Києва.

15:00 – 16:00 Виступ Київського муніципального духового оркестру-парк "Володимирська гірка".

15:00-16: 30 виступи Українського академічного фольклорно – етнографічного ансамблю "Калина" та Камерного хору "Хрещатик" - Андріївський узвіз, 21 (біля музею майстерні і.п. Кавалерідзе).

16:00 Концерт "Пісня Києву в музейному дворику" ансамблю солістів "Благовіст". Внутрішній двір Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (вул. Терещенківська, 15-17).

17:00 концертна програма - Київський національний академічний театр оперети (вул.Велика Васильківська, 53).

15:00 спеціальний показ до Дня Києва документальної стрічки режисера Андрія Загданського "Національний музей" – кінотеатр "ЛІРА" (вул.Велика Житомирська, 40).

14:00 Пішохідна екскурсія "Пушкінська: паралельно Хрещатику" – вулиця Пушкінська.

Екскурсія "Київ Незламний". Маршрут: ст.м. "Дорогожичі" – Бабин Яр – Телевізійна вежа – Лук'янівське Військове кладовище – Київський телецентр – ГАХК "Артем" – ст. М. "Лук'янівська".

День Києва 2022

Неділя 29 травня

12:00 – 13:00 виступи аматорських художніх колективів за організаційної підтримки Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень – парк ім. Т. Шевченка.

15:00 – 16:00 Виступ Київського муніципального духового оркестру – майданчик біля арки "свободи українського народу" в Центральному парку культури і відпочинку м.Києва.

16:00 Концерт на балконі театру - Київський академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва (вул.Межигірська, 2).

17:00 Концерт - Київський національний академічний театр оперети (вул.Велика Васильківська, 53).

14:00 патріотичний майстер-клас – Музей видатних діячів української культури (музей Миколи Лисенка, вул.Саксаганського, 97).

11:00 Пішохідна екскурсія "Золотоворітський квартал". Маршрут від метро "Золоті ворота".

12:00 Екскурсія "Київ Незламний". Маршрут: ст.м. "Дорогожичі" – Бабин Яр – Телевізійна вежа – Лук'янівське Військове кладовище – Київський телецентр – ДАХК "Артем" – ст. М. "Лук'янівська".

Онлайн-заходи в Києві

28.05-29.05 фінальний етап Четвертого міжнародного пісенного конкурсу мовами країн Європейського Союзу для дітей та юнацтва "Formidable". Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень.

Щотижня онлайн вікторина з історії Києва (Instagram). Музейно-виставковий центр"Музей історії міста Києва".

23.05 - 20.06 Міський конкурс дитячого малюнка "Київ і кияни очима дітей" під гаслом "Київ – історія міста в символах". Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей М. Києва (просп.Перемоги, 25-А).

Як святкували День Києва 30 років тому

Свято вперше відзначили в 1982 році. Формально цього року Дня Києва ще не існувало. Травневі урочистості були присвячені 1500-річчю міста і планувалися як одинична подія.

З 1984-го року зародилася традиція проведення вернісажів на Андріївському узвозі. На довгі роки ця вулиця стала основною для народних гулянь в останні вихідні травня.

День Києва 1984, Андріївський узвіз

З 1987 року День Києва став постійним офіційним святом. З ініціативою відзначати День Києва щорічно в останні вихідні травня виступив журналіст В'ячеслав Лашук.

Зазначимо, що сьогодні в Києві не так людно, як у довоєнний час.

У 1995 році тодішній голова Київради Леонід Косаковський у День Києва вперше представив офіційні прапор і герб Києва. 27 травня міський прапор урочисто підняли на щоглі перед фасадом будівлі міської ради.

Фото:з Київради виносять герб Києва, 1995 (projects.weekend.today)

А в 1996 році на Михайлівській площі відкрили пам'ятник княгині Ользі, відновлений після руйнування в 1919 році.

Фото: відкриття пам'ятника княгині Ользі, 1996 (oktv.ua)