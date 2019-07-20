День испытаний и тяжелых решений: гороскоп для всех знаков Зодиака на день выборов

Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака - прогноз астролога на день выборов (фото: РБК-Украина)

Гороскоп на 21 июля предвещает испытания большинству знаков Зодиака

Гороскоп на день выборов 21 июля сулит большинству знаков Зодиака приятные знакомства, неожиданные встречи и множество испытаний, в которых придется принимать неожиданные или тяжелые решения. Такой прогноз дал знаменитый астролог Павел Глоба. Эксперт рассказал, каким знакам повезло в этот день, что нужно делать, чтобы получить максимум пользы из этого дня и как избежать неудач.

Козерог. 21 июля для Козерогов будет днем испытаний. Вам придется пройти через препятствия, испытания, соблазны и жестокий выбор. Важно в этот день прислушиваться не только к сердцу, но и к разуму, и подходить ко всем аспектам решения сложившихся обстоятельств рационально.

Водолей. Водолеям в день выборов новые дела лучше не начинать. Старайтесь больше отдыхать и не нагружать себя излишними проблемами. Можно заняться переоценкой взаимоотношений с некоторыми людьми. Главное – не заключать финансовые сделки или вести переговоры.

Рыбы. Звезды не рекомендуют Рыбам стремиться к лидерству на работе в этот день. Благо, 21 июля 2019 года - это воскресенье, потому большинство Рыб отдыхает. Также важно не "тянуть на себя одеяло" в отношениях. Стремитесь к гармоничному развитию событий и вкладывайтесь в свое дело согласно потребностям.

Овен. День символизирует ложь и обман. Овен подвержен влиянию сплетен, способен делить всех людей на хороших и плохих. В его палитре всего две краски - белая и черная, но это может помешать ему объективно оценивать ситуацию. Вследствие, Овен может потерять друга или хорошего клиента.

Гороскоп на день выборов 21 июля для всех знаков Зодиака – прогноз астролога Павла Глобы (коллаж РБК-Украина)

Телец. День благоприятный для наведения порядка во всех делах, где ощущается напряжение. Не стоит рисковать тем, что представляет для вас ценность.

Близнецы. Близнецам придется заниматься домашними делами, доделать ремонт и капитально убраться. Для сохранения бюджета не пытайтесь раздать деньги в долг или вложить их в сомнительные предприятия.

Рак. Этот день может проверить Раков на прочность. Желающих отнять что-либо у них, как-то навредить Ракам будет предостаточно. Главное – внимательность и готовность защищать свое.

Лев. День подходит для активных действий и расширения круга деловых знакомств. Вы можете получить интересное предложение. Удастся решить спорные вопросы. Кроме того, Львам в этот день желательно встретиться с людьми, отношения с которыми дают эмоциональный подъем. Это поможет им добиться успеха в дальнейшем.

Дева. Звезды предсказывают Деве насыщенный день. В этот день им повезет меньше всего: может случиться авария или появятся срочные финансовые затраты. Кроме того, это не лучший день для знакомства с будущими избранниками. Астролог считает, что в этот день Девам лучше всего меньше общаться с людьми и больше работать над собой.

Весы. Положение планет располагает представителей Весов к улучшению материального положения. Им удастся заработать деньги благодаря новым, оригинальным идеям.

Скорпион. Беритесь за решение любых проблем. Поддержкой станет забота со стороны любимого человека. День благоприятный для новых знакомств, встреч со старыми друзьями и общения с коллегами.

Стрелец. Стрелец будет, словно пророк, понимать и предсказывать любые ситуации. В работе на вас равняются, а в личной жизни хвалят и гордятся.

Напомним, что ранее Павел Глоба дал финансовый гороскоп на август 2019. Он рассказал, кому посчастливится разбогатеть до конца лета.