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Астролог назвал знаки Зодиака, которые сказочно разбогатеют еще летом

STYLERЖизнь    20.07.2019 - 07:23
Астролог назвал знаки Зодиака, которые сказочно разбогатеют еще летом
Финансовый гороскоп на август 2019 (коллаж РБК-Украина)

Финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака от Павла Глобы сулит богатство некоторым из них

Финансовый гороскоп на август 2019 для всех знаков Зодиака сулит сказочные деньги и грандиозный карьерный успех. Кому именно повезет еще этим летом - знает знаменитый астролог Павел Глоба. Астролог рассказал, каким знакам Зодиака деньги будут сами притекать в руки, что для этого нужно делать, и как сохранить богатство от недоброжелателей.

Дева

В августе 2019 Девам звезды сулят не только хороший яркий отдых, но и прилив солидной суммы денег. И, что интересно, энергия денег не покинет ваши карманы очень долго. Но есть несколько моментов, которые могут стать на преграде финансовому успеху. Астролог настоятельно советует ни в коем случае не давать в долг в первой половине августа. Ведь даже если вы дадите кому-то даже небольшую сумму, то рискуете получить пробоину в личном денежном энергопотоке. А это повлечет за собой неприятные последствия. И не только в финансовом плане.  

Астролог назвал знаки Зодиака, которые сказочно разбогатеют еще летом

Гороскоп на август 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Стрелец

Стрельцам в августе следует быть готовым к тому, что произойдут позитивные изменения в карьере. Это, в свою очередь, повлечет за собой и повышение зарплаты. Кроме того, велика вероятность того, что в конце лета вам перепадет немалая сумма со стороны или наследство от дальнего родственника. Важно помнить: не совершайте крупных покупок. Если сможете удержаться от приобретения холодильника или телевизора в августе, то будьте готовы к тому, что деньги не покинут ваши карманы как минимум до декабря. 

Водолей

Для Водолеев конец лета - период, который позитивно повлияет на работу (карьерный взлет), на любовь (холостые найдут свою вторую половинку, а женатые еще больше укрепят свою любовь, например, в совместном путешествии) и, конечно же, на деньги. Сколько бы вы не тратили в августе, вам всегда будет возвращаться больше. Но будьте внимательны за рулем, избегайте травмоопасных ситуаций и не переедайте - эти факторы могут стать причиной незапланированных трат. 

Рыбы

На работе у Рыб будет все очень радужно. Повышение по карьерной лестнице повлечет, понятное дело, повышение зарплаты. И это будет неплохая прибавка. Но остерегайтесь коллег - ради собственной выгоды многие из них могут вести себя, мягко говоря, не самым лучшим образом. Будьте готовы, что вас захотят предать, поставить подножку. Но завистники быстро "перегорят". А ваш успех в ближайшие несколько месяцев будет только расти.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым упорно не везет с финансами.

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