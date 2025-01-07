День Іоана Хрестителя: що не можна робити в свято, прикмети і у кого іменини

Історія церковного свята

Наступного дня після Хрещення Господнього відзначають Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана. Саме Іоан хрестив Спасителя у річці Йордані, а до цього передбачив пришестя Месії.

"Предтеча" означає "те, що тече перед чимось" - тобто, Іоана назвали так за пророцтво появи Спасителя, а також народження раніше за Христа.

Відповідно до церковних переказів, Хреститель народився на пів року раніше, ніж Ісус. Його батьками була літня пара, Захарій та Єлисавета - подружжя тривалий час не могло мати дітей та просила про нащадка в Бога.

Завдяки тому, що Єлисаветі вдалося втекти до пустелі з сином, Іоана не знайшли під час побиття немовлят. Вдалині від людських гріхів, харчуючись диким медом, Іоан жив до 30-річного віку.

Опісля Іоан почав проповідувати, розповідаючи про наближення Месії. Іоан хрестив багатьох у Йордані, але перед тим звертався до людей, щоб спершу вони очистилися морально. В цьому полягав сенс хрещення водою.

Крім цього, Іоан хрестив самого Ісуса, продовживши шлях проповідника після цього. За непохитну християнську віру хрестителя ув'язнили прислужники царя та стратили.

Народні традиції цього дня

Вранці, на другий день після Водохреща господарі пригощали худобу сіном з хлібом, який клали під образи на "багату кутю". Вірили, що домашні тварини будуть більш плодючі.

Крім цього, за переконаннями предків, випита в Собор Предтечі свята вода допоможе зберегти здоров'я на тривалий час. Також в цей день намагалися охрестити дітей - вважалося, що це принесе дитині щастя.

Головні прикмети 7 січня

Якщо сьогодні тепло і сонячно - літо буде спекотним

Сьогодні йде дощ - до рясного врожаю зернових культур

Ніч на 7 січня ясна - до підняття рівня води в річках та озерах

7 січня мороз та сніг - до хорошого врожаю

Якщо сьогодні туман - літо буде сонячним

В день Іоана Хрестителя птахи літають низько - до опадів

Якщо сьогодні на очі трапилася миша - до поповнення в родині

Що сьогодні не можна робити

За переконаннями наших предків, щоб уникнути хвороб та негараздів, сьогодні не можна:

лихословити та починати конфлікти

ображатись

прати одяг

ходити по воду

підіймати щось з землі

ображати домашню птицю та худобу

вживати алкоголь

Головна молитва дня

Святий Іоане, Предтече і Хрестителю Господній. Тебе послав Господь, щоб дати свідчення про Світло і щоб увірували всі в те правдиве Світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину. Ти - всехвальний пророк, більший від усіх пророків. Пророки проповідували Христа Ісуса словами, а ти вказав на Нього рукою і мовив: "Це Агнець Божий, що бере на себе гріхи світу".

Ти проповідував покаяння, ти хрестив розкаяних у Йордані, ти удостоївся своєю рукою торкнутись Голови Самого Царя і Бога. Ти - перший мученик, ти - посників і пустельників наставник, ти - вчитель чистоти, ти - близький друг Христа. Тільки до тебе, святий Іоане, благодаті тезоіменний, звертаюся, бо перед Господом після Богородиці немає більшого між народженими. Тебе прошу, до тебе припадаю: не відмов мені в заступництві. Нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням, бо ти обох начальник: хрещенням омиваєш праотцівський гріх, покаянням же очищаєш кожного скверне діло.

Зціли дyшу мою гpішну, визволи від поpoків і стpaхів. Даруй здоров’я і благоденство сім’ї моїй і усім ближнім. Моли заступнику мій небесний щоб Господь дарував мені все потрібне в житті земному і для спасіння вічного.

Випроси мені ласку прощення усіх гріхів і направ на дорогу справжнього християнського життя і спасіння, щоби з твоєю допомогою я жив(жила) у Божій благодаті і зміг(змогла) колись увійти туди , куди нічого скверного увійти не може - в Царство Небесне для життя вічного щоб дякувати тобі Святий Іоане Предтече і прославляли Єдиного Бога Отця, Сина і Святого Духа завжди, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.

У кого сьогодні іменини

За новим стилем, 7 січня іменини у власників таких імен: Іван, Афанасій, Василь, Ян.

А за старим стилем сьогодні день ангела відзначають: Марія, Леонід.