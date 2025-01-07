День Иоанна Крестителя: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

История церковного праздника

На следующий день после Крещения Господня отмечают Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Именно Иоанн крестил Спасителя в реке Иордан, а до этого предсказал пришествие Мессии.

"Предтеча" означает "то, что течет перед чем-то" - то есть, Иоанна назвали так за пророчество появления Спасителя, а также рождение раньше Христа.

Согласно церковным преданиям, Креститель родился на полгода раньше, чем Иисус. Его родителями была пожилая пара, Захарий и Елисавета - супруги долгое время не могли иметь детей и просили о потомке у Бога.

Благодаря тому, что Елисавете удалось убежать в пустыню с сыном, Иоанна не нашли во время избиения младенцев. Вдали от человеческих грехов, питаясь диким медом, Иоанн жил до 30-летнего возраста.

После Иоанн начал проповедовать, рассказывая о приближении Мессии. Иоанн крестил многих в Иордане, но перед тем обращался к людям, чтобы сначала они очистились морально. В этом заключался смысл крещения водой.

Кроме этого, Иоанн крестил самого Иисуса, продолжив путь проповедника после этого. За непоколебимую христианскую веру прислужники царя посадили в темницу крестителя и казнили.

Народные традиции этого дня

Утром, на второй день после Крещения хозяева угощали скот сеном с хлебом, который клали под образы на "богатую кутью". Верили, что домашние животные будут более плодовиты.

Кроме этого, по убеждениям предков, выпитая в Собор Предтечи святая вода поможет сохранить здоровье на длительное время. Также в этот день старались окрестить детей - считалось, что это принесет ребенку счастье.

Главные приметы 7 января

Если сегодня тепло и солнечно - лето будет жарким

Сегодня идет дождь - к обильному урожаю зерновых культур

Ночь на 7 января ясная - к поднятию уровня воды в реках и озерах

7 января мороз и снег - к хорошему урожаю

Если сегодня туман - лето будет солнечным

В день Иоанна Крестителя птицы летают низко - к осадкам

Если сегодня на глаза попалась мышь - к пополнению в семье

Что сегодня нельзя делать

По убеждениям наших предков, чтобы избежать болезней и проблем, сегодня нельзя:

сквернословить и начинать конфликты

обижаться

стирать одежду

ходить за водой

поднимать что-то с земли

оскорблять домашнюю птицу и скот

употреблять алкоголь

Главная молитва дня

Святий Іоане, Предтече і Хрестителю Господній. Тебе послав Господь, щоб дати свідчення про Світло і щоб увірували всі в те правдиве Світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину. Ти - всехвальний пророк, більший від усіх пророків. Пророки проповідували Христа Ісуса словами, а ти вказав на Нього рукою і мовив: "Це Агнець Божий, що бере на себе гріхи світу".

Ти проповідував покаяння, ти хрестив розкаяних у Йордані, ти удостоївся своєю рукою торкнутись Голови Самого Царя і Бога. Ти - перший мученик, ти - посників і пустельників наставник, ти - вчитель чистоти, ти - близький друг Христа. Тільки до тебе, святий Іоане, благодаті тезоіменний, звертаюся, бо перед Господом після Богородиці немає більшого між народженими. Тебе прошу, до тебе припадаю: не відмов мені в заступництві. Нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням, бо ти обох начальник: хрещенням омиваєш праотцівський гріх, покаянням же очищаєш кожного скверне діло.

Зціли дyшу мою гpішну, визволи від поpoків і стpaхів. Даруй здоров’я і благоденство сім’ї моїй і усім ближнім. Моли заступнику мій небесний щоб Господь дарував мені все потрібне в житті земному і для спасіння вічного.

Випроси мені ласку прощення усіх гріхів і направ на дорогу справжнього християнського життя і спасіння, щоби з твоєю допомогою я жив(жила) у Божій благодаті і зміг(змогла) колись увійти туди , куди нічого скверного увійти не може - в Царство Небесне для життя вічного щоб дякувати тобі Святий Іоане Предтече і прославляли Єдиного Бога Отця, Сина і Святого Духа завжди, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.

У кого сегодня именины

По новому стилю, 7 января именины у обладателей таких имен: Иван, Афанасий, Василий, Ян.

А по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Мария, Леонид.