День Холостяка или полная распродажа товаров с дисконтом до 90% на Aliexpress

Уже в среду 11.11 состоится всемирно известная распродажа на китайском маркетплейсе Aliexpress. Этот день является аналогом Черной Пятницы, ведь всего за день объемы продаж Aliexpress составляют несколько миллиардов долларов, а скидочные предложения иногда достигают красной отметки -90%.

История всемирной распродажи начинается 11 ноября 2009 года, когда Alibaba Group впервые провели масштабную распродажу, назвав ее Всемирным днем шоппинга.

Alibaba Group свой выбор остановили именно на этой дате, потому что ежегодно в этот день в Китае отмечают примечательное событие – День Холостяка.

В этом году РБК-Украина решил помочь вам с приобретением необходимых вещей и собрал самые популярные товары на Aliexpress, которые можно приобрести по приятной цене:

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