День Холостяка або повний розпродаж товарів з дисконтом до 90% на Aliexpress

Вже в середу 11.11 відбудеться всесвітньо відомий розпродаж на китайському маркетплейсі Aliexpress. Цей день є аналогом Чорної П'ятниці, адже за день обсяги продажів Aliexpress становлять кілька мільярдів доларів, а дисконтні пропозиції іноді досягають червоної позначки -90%.

Історія всесвітньої розпродажі починається 11 листопада 2009 року, коли Alibaba Group вперше провели масштабний розпродаж, назвавши її Всесвітнім днем шопінгу.

Alibaba Group свій вибір зупинили саме на цій даті, тому що щорічно в цей день у Китаї відзначають визначну подію – День Холостяка.

У цьому році РБК-Україна вирішив допомогти вам з придбанням необхідних речей і зібрав найпопулярніші товари на Aliexpress, які можна придбати за приємною ціною:

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