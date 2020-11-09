День Холостяка або повний розпродаж товарів з дисконтом до 90% на Aliexpress

Не пропусти всесвітньо відомий розпродаж на Аliexpress!
Вже в середу 11.11 відбудеться всесвітньо відомий розпродаж на китайському маркетплейсі Aliexpress. Цей день є аналогом Чорної П'ятниці, адже за день обсяги продажів Aliexpress становлять кілька мільярдів доларів, а дисконтні пропозиції іноді досягають червоної позначки -90%.
Історія всесвітньої розпродажі починається 11 листопада 2009 року, коли Alibaba Group вперше провели масштабний розпродаж, назвавши її Всесвітнім днем шопінгу.
Alibaba Group свій вибір зупинили саме на цій даті, тому що щорічно в цей день у Китаї відзначають визначну подію – День Холостяка.
У цьому році РБК-Україна вирішив допомогти вам з придбанням необхідних речей і зібрав найпопулярніші товари на Aliexpress, які можна придбати за приємною ціною:
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Робот-пилосос – спеціальний автомат, оснащений штучним інтелектом, який призначений для автоматичного прибирання приміщень. Можна придбати зі знижкою до 30%
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Смарт-браслети - вдосконалені моделі фітнес-трекерів, які оснащені функціоналом ідентифікації дзвінків і повідомлень, GPS, компас, а також виконують функцію годинника і фітнес-трекера. Найбільш популярними брендами є Samsung, Xiaomi, Fitbit. Тільки 11.11 можна придбати товар зі знижкою від 24%
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Набори гель-лаків для манікюру з різноманітною палітрою відтінків можна придбати всього за півціни
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Кабель для зарядки мобільного пристрою брендів Xiaomi, Samsung, Apple - діапазон цін варіюється від 50 гривень
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Аксесуари і чохли для телефону найкраще купувати на Aliexpress, тому що націнка у роздрібних магазинах значна, а асортимент і якість товарів нічим не відрізняється.