День Государственного Флага Украины: завораживающее видео из 30 стран мира

Флаги Украины появились в разных странах мира в знак единения и празднования 30-й годовщины Независимости Украины и Дня Государственного Флага Украины.

Как отмечают в Министерстве иностранных дел, сине-желтые флаги появились в 30 крупных городах по всему миру и в местах расположения ключевых международных организаций.

В частности, были развернуты украинские флаги в столицах Европы, в Северной Америке, на юге Африки, в древнем городе Петра в Иордании, на побережье Залива и в мексиканской долине Теотиукан, в древнем храмовом комплексе Баальбек в Ливане, в комплексе небоскребов в Азербайджане. Украинский флаг парил в небе Греции на воздушном шаре над озером Пластырь, а также был поднят флаг на самом высоком здании в Загребе.

Украинские флаги подняли в 30 странах мира

Был поднят флаг над Верховной Радой в Киеве, а также в географическом центре Украины – в Черкасской области.

Интересные факты об украинском государственном флаге

Официально государственным символом Украины сине-желтый флаг стал 18 сентября 1991 года. В этот день Верховная Рада Украины утвердила соответствующее постановление. Стоит отметить, что 23 августа 1991 года украинский флаг впервые внесли в стены Верховной Рады.

Праздник в честь Дня Государственного Флага Украины 23 августа был установлен в 2004 году согласно указу второго президента Леонида Кучмы.

В 2009 году третий президент Украины Виктор Ющенко внес изменение в этот указ и учредил официальную церемонию поднятия флага 23 августа.

Самый большой украинский флаг развернули в Днепре в 2016 году. Его размер составил 40 на 60 метров.

Впервые использование желтого и синего цветов было задокументировано на гербе Львовской земли в 1410 году. На гербе был изображен желтый лев, который восходит на скалу лазурного цвета.