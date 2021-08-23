День Державного Прапора України: неймовірне відео з 30 країн світу

Прапори України з'явилися в різних країнах світу на знак єднання та відзначення 30-ї річниці Незалежності України та Дня Державного Прапора України.

Як відзначають в Міністерстві закордонних справ, синьо-жовті прапори з'явилися в 30 великих містах по всьому світу і в місцях розташування ключових міжнародних організацій.

Зокрема, були розгорнуті українські прапори в столицях Європи, в Північній Америці, на півдні Африки, в стародавньому місті Петра в Йорданії, на узбережжі затоки й в Мексиканській долині Теотіукан, в Стародавньому храмовому комплексі Баальбек в Лівані, в комплексі хмарочосів в Азербайджані. Український прапор ширяв у небі Греції на повітряній кулі над озером пластир, а також був піднятий прапор на найвищій будівлі в Загребі.

Українські прапори підняли в 30 країнах світу

Було піднято прапор над Верховною Радою в Києві, а також в географічному центрі України – в Черкаській області.

Цікаві факти про Український державний прапор

Офіційно державним символом України синьо-жовтий прапор став 18 вересня 1991 року. Цього дня Верховна Рада України затвердила відповідну постанову. Варто зазначити, що 23 серпня 1991 року український прапор вперше внесли до стін Верховної Ради.

Свято на честь Дня Державного Прапора України 23 серпня було встановлено у 2004 році згідно з Указом другого президента Леоніда Кучми.

У 2009 році третій президент України Віктор Ющенко вніс зміну в цей указ і заснував офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня.

Найбільший український прапор розгорнули в Дніпрі у 2016 році. Його розмір склав 40 на 60 метрів.

Вперше використання жовтого та синього кольорів було задокументовано на гербі Львівської землі у 1410 році. На гербі був зображений жовтий лев, який сходить на скелю блакитного кольору.