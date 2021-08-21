В оккупированном Крыму перед Днем Независимости в небо подняли флаг Украины (видео)

В оккупированном Россией украинском Крыму подняли в небо большой государственный флаг - перед Днем Независимости сине-желтый стяг прикрепили к воздушным шарам и запустили ввысь возле Ласточкиного гнезда около Ялты.

Об этом передали на Telegram-канале " Катарсис ".

Также в сети появилось соответствующее видео и фото, снятое очевидцами.

На кадрах видно, что большой флаг прикрепили к нескольким синим и желтым шарам, а полотнище также украсили длинные ленты по краям.

Флаг поднимался в небо на фоне знаменитого дворца Ласточкино гнездо на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор - этот памятник архитектуры является одним из главных символов полуострова.

Рядом спокойно стояли люди, другие проходили мимо, наблюдая за происходящим.

В сообщении указывается, что ролик был прислан подписчиком канала.

Видео: в Крыму накануне Дня Независимости запустили флаг Украины на воздушных шарах