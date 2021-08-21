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В оккупированном Крыму перед Днем Независимости в небо подняли флаг Украины (видео)

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Ялта, Суббота 21 августа 2021 09:33
В оккупированном Крыму перед Днем Независимости в небо подняли флаг Украины (видео) Коллаж РБК-Украина: в оккупированном Крыму запустили флаг Украины
Автор: Владимир Костырин

В оккупированном Россией украинском Крыму подняли в небо большой государственный флаг - перед Днем Независимости сине-желтый стяг прикрепили к воздушным шарам и запустили ввысь возле Ласточкиного гнезда около Ялты.

Об этом передали на Telegram-канале "Катарсис".

Также в сети появилось соответствующее видео и фото, снятое очевидцами.

На кадрах видно, что большой флаг прикрепили к нескольким синим и желтым шарам, а полотнище также украсили длинные ленты по краям.

Флаг поднимался в небо на фоне знаменитого дворца Ласточкино гнездо на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор - этот памятник архитектуры является одним из главных символов полуострова.

Рядом спокойно стояли люди, другие проходили мимо, наблюдая за происходящим.

В сообщении указывается, что ролик был прислан подписчиком канала.

Видео: в Крыму накануне Дня Независимости запустили флаг Украины на воздушных шарах

Напомним, что ранее над Крымом активисты запустили 20-метровый украинский флаг - это сделали в честь Дня сопротивления оккупации полуострова, который отмечают 28 февраля.

Также мы писали о том, что перед этим в Крыму в Алуште в День государственного флага, который отмечался 23 августа, вывесили украинский флаг.

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