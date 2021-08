Настоящая революция: как развивалась украинская электронная музыка в годы Независимости

Непростые 90-ые

Ни для кого не секрет, что во время СССР понятие открытости, свободы было табуировано. Это касалось и музыки. Отсутствие здоровой конкуренции, засилье артистов из России, которые тогда диктовали моду во всем, вставляло палки в колеса украинским артистам. Когда СССР наконец-то развалился и Украина обрела независимость - в стране начали происходить изменения, которые для кого-то стали культурным шоком. Украинская молодежь на то время услышала новую для себя музыку, которую на удивление делали не заграницей, а на родине.

"Скрябин"

Появление на телевидении программы "Территория А" открыла Украине первых самобытных музыкантов не только поп-музыки, но и электронных. Тогда проект "Скрябин" услышали все. Многие сравнивали наших музыкантов с британцами Cure и Depeche Mode. Несомненно, эти группы повлияли на Кузьму и его однодумцев, но пели-то они все равно на украинском. В 1992 году у "Скрябина" вышел альбом "Мова риб", который я, например, считаю потрясающим.



Дальше у коллектива в 1995 году вышел альбом "Птахи" с одноименным синглом. Вот так просто, но свежо звучала музыка и песня Андрей Кузьменко на выступлении "Территории А".



Первые рейвы в Украине

Большую роль в развитии электронной музыки на то время стали и ночные клубы, которые стали открываться в стране. Там люди услышали для себя абсолютно новую музыку, доступа к которой ранее не было. После этого стало понятно одно - в Украину пришел рейв. Первыми стали вечеринки под названием Torba party. Это было в далеком 1995 году. Мероприятия проходили в Киеве в первых ночных клубах Украины. Они назывались "Фламинго" и "Нью-Йорк". Также пати неслись на теплоходе и Доме кино.

В тех вечеринках приняли участие такие украинские диджеи, как DJ Derbastler, AlexK, Mishukoff, Ice, Vlad, Well, Yoshi, Lemon, F.R.U.I.T.S., Фонарь, Товстолужский, МС Джемикс, Рыбик, Гриб, группы Green Grey, Катапульта, Взрыватели, Ivanov Down и другие.

Первые вечеринки в Украине - Torba Party

На вечеринках была не только электронная музыка. Но и первые перфомансы, инсталляции и другие визуальные возбудители. Такого у нас на то время еще не видели. Люди буквально взрывались от эмоций на танцполах. Еще бы. Это была настоящая культурная революция.



"Взрыватели"

Не могу не отметить, шедевр электронной украинской музыки трек "Странные дни" группы "Взрыватели". Очень жаль, что у коллектива вышел всего один альбом, но даже после стольких лет он фантастически звучит!

Проект "Взрыватели" был создан в 1996 году, как электронный фарс десятилетия. После в 1997 году на трек "Странные дни" решено было снять видео. В составе съемочной группы были режиссер Андрей Максименко, оператор Слава Пилунский и культовый украинский режиссер Александр Шапиро, который сыграл в видео фашистского солдата. Видео с восторгом принимали все украинские музыкальные программы, невзирая на "музыкальный неформат".

Взрыватели - Странные дни

Шальные 2000-ые

С наступлением Миллениума (2000 года) в Украине уже для многих молодых людей термины хаус и техно стали привычными. Начали активно открываться ночные клубы в Киеве - "Play off", "Диско 2000", Bingo, New York, Ultra, Opium. Для многих "олдов" - эти названия приступ ностальгии. Атмосфера на таких ивентах в то время была просто нереальная. Отмечу, что тогда на пати играли местные диджеи, это уже потом в 2002-2003 в киевские клубы начали приезжать артисты из-за границы. Первыми качественные привозы начали делать клубы Ultra и Opium.

Вечеринка в клубе Opium (Фото из архива автора)

В это же время в Украине некоторые энтузиасты начинают создавать свои аранжировки и ремиксы на композиции. Например, артист Макс Черный, которому известность принес трек "Где трава".

Макс Черный - Где трава

На волне популярности была украинская певица Angel. Прекрасный голос, звучавший под нежный мотив хаус-ритма. Да, это были первые робкие шаги украинских музыкантов в мир электронной музыки, но все только начиналось.

Angel - Город

Расцвет экспериментальной электроники

Естественно, что нельзя не упомянуть вклад в развитие электронной музыки Катерины Заволоки или просто Zavoloka. Девушка пишет музыку с 2000-ых годов. В 2005 году ее наградили Prix Ars Electronica - авторитетной премией в области аудиовизуального искусства в Европе. А в 2011 году Zavoloka выступила вместе с гуру Aphex Twin - одним из самых известных артистов IDM. А это, скажу вам, заявка о себе на все 200%.

Начиная с 2007 года в Украине начали проводить не только коммерческие клубные мероприятия аля Global Gathering, Казантип и другие. На украинской сцене мощно заявляет о себе экспериментальная электроника, проводятся такие ивенты, как Kvitnu Fest, "Деталі звуку". Там заявляют о себе украинские музыканты, которые получают огромную поддержку слушателей. Такие события ставят цель популяризовать отечественных музыкантов и виджеев. И это точно удается организаторам.

В это время в Украине новые ночные клубы появляются, как грибы после дождя. В страну приезжает масса иностранных музыкантов, для артистов и тусовщиков теперь нет никаких границ.

Zavoloka - Vedana

Киев не новый Берлин. И вот почему

После Революции Достоинства в 2014 году электронная музыка и ночная жизнь переживают свой новый мощный этап эволюции. В стране идет война, но у многих людей появляется желание найти отдушину в музыке. Свободолюбие! Из-за событий в стране многие иностранные артисты просто боятся ехать в Украину и тут начинается звездный час для наших музыкантов и диджеев. Они проявляют себя на подпольных вечеринках, рейвах и в новых клубах, которые открываются несмотря ни на что. Вечеринки несутся, собирая полные танцполы. В это время многие начинают называть Киев "новым Берлином", сравнивая свободу в городе с атмосферой столицы Германии. Отчасти, эту фразу начали говорить из-за нового витка популярности техно-музыки в нашей столице. Но Берлин - это не только техно, а Киев - это не только музыка.

Вечеринка в киевском клубе Closer (фото: 34travel.me)

В этот период становятся любимыми и известными много украинских музыкантов и диджеев. А киевский клуб Closer в 2017 году попадает на 12-е место списка 20 лучших клубов мира по версии влиятельного блога о путешествиях Hostelworld.

На музыкантах мне бы хотелось остановиться отдельно.

Знай наших!

Сейчас украинцы уже совсем не новички в мире электроники. Помимо выпуска собственных релизов, они являются собственниками лейблов, на которых выпускаются другие артисты. Ниже один из ярких примеров!

Vakula

37-летний диджей и продюсер Михаил Витюк из Конотопа, известный как Vakula, заставил своим творчеством признать, что "Україна має таланти".

На его счету шесть альбомов, дебютный You’ve Never Been To Konotop (Selected Works 2009-2012) вышел в 2013 году. Работы Vakula издавались на лейблах Firecracker Recordings, 3rd Strike Records (Великобритания), Dekmantel (Нидерланды), Soundofspeed (Япония), Best Works Records (Германия), Arma (Россия) и других. Его пластинка Voyage to Arcturus вошла в список лучших релизов 2015 года по версии The Vinyl Factory. У украинца также два собственніх лейбла - Leleka, Bandura.

Vakula - Tale Of The Eternal Thought

Cepasa

Украинского продюсера и диджея Cepasa (Павел Ленченко) сразу можно узнать не только благодаря его вокалу, но еще и видеоряду, которыми сопровождаются работы. Кстати, Павел был участником украинского коллектива Tomato Jaws, солисткой которого была Ната Жижченко (ONUKA). Позже группа распалась, и участники решили продолжить свой творческий путь отдельно.

Луна

Одной из ярких представительниц украинской электронной сцены является певица Луна (Кристина Бардаш). Бывшая жена продюсера Юрия Бардаша, основателя группы Грибы, выступающего сейчас с сольным проектом Ura. Луна начала свою карьеру в 2018 году и после этого о ней заговорили многие. Артистка известна не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Сама пишет тексты к своим песням на музыку, который ей пишет бойфренд Александр Волощук.

Луна - Бутылочка

Границы стерты и открыты

Нельзя не отметить, что в настоящее время для украинских музыкантов, работающих в нише электронной музыки нет никаких границ и условностей. Они лишний раз доказали, что наши совсем не хуже иностранных, а наоборот - во многих случаях даже лучше. Исполнители собирают полные концертные залы, диджеи держат в огне забитые танцполы. Культура в Украине после обретения независимости развивается огромными шагами. Согласитесь, это настоящая революция.