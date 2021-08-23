День прапора України: кращі поздоровлення у віршах, прозі і картинках
День Державного прапора України відзначається сьогодні, 23 серпня. Свято почали відзначати з 2004 року. Раніше урочистість святкували тільки в Києві 24 серпня.
Редакція Styler зібрала найкращі привітання у віршах, прозі і картинках
Поздоровлення у віршах
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Це прапор – вільної країни,
Це прапор – міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний – символе добра,
А жовтий – золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, звеличиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.
***
З далеких часів відгомін іде
Про прадідів відвагу, мужність, славу.
Наш прапор житнім золотом цвіте;
Він – символ незалежної держави.
Знамення сяє сонцем золотим,
Небесною виблискує блакиттю…
З ним здобували все, що є святим;
І нас із ним нікому не скорити!
***
Небеса блакитні
Сяють з глибини,
А пшеничні й житні
Мерехтять лани.
Образ цей не зблідне,
Хоч минуть жнива.
Це знамено рідне –
Злото й синява.
Прапор наш, як літо,
В сонці майорить.
По долині – жито,
По горі – блакить.
Прапор наш – не битва,
Не рушничний дріб:
По горі молитва,
По долині – хліб.
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Державний прапор України –
Це стяг із двох подовжніх смуг.
Він символ вільної людини,
У ньому український дух!
У синім – небо Батьківщини,
Його безкрайність і блакить,
І вище нього, Україно,
Хай пісня нації летить!
У жовтім кольорі – колосся,
Багатство нашої землі.
Щоб у достатку всім жилося,
І в люднім місті, і в селі.
Нехай він нас завжди єднає,
Його із гордістю несуть.
А світ, побачивши, впізнає:
Під стягом Українці йдуть!
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Поздоровлення в прозі
З днем прапора України! Нехай в цей день прокинеться дух українського народу. Бажаю здоров'я сталевого і патріотизму, успіхів у здійсненні добрих справ і щастя, постійної любові та поваги, добробуту та оптимістичного настрою.
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Прапор нашої країни несе в собі її історію. Настільки багато всього у двох кольорових смугах. Це і вірність, і мужність наших громадян. Їх відвертість та чесність. Готовність до самопожертви та віра в нашу державу. З Днем Прапора України!
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Свій прапор – свій символ, свій особливий маяк серед безлічі держав. Нехай його двоколірні переливи ніколи не зникнуть. Нехай він гордо майорить в височині, ловлячи тільки попутний вітер великих і райдужних змін. Зі святом, дорогі краяни! З Днем прапора!
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Вітаю з Днем українського прапора! Бажаю мирного неба і світлої надії, бажаю віри та вірності собі, своїм близьким і своїй Батьківщині, бажаю міцних сил і доброї пам'яті про пролиту кров за Батьківщину. Нехай гордо розвивається прапор України на вітрі, нехай і тобі по життю щастить.
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Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай стяг України наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.
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Поздоровлення в картинках
Нагадаємо, в окупованому Криму перед Днем Незалежності в небо підняли прапор України (відео).
Ми також писали про те, що як розвивалася українська електронна музика в роки Незалежності України.