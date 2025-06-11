День батька 2025: 15 ідей корисних та цікавих подарунків для тата

Якісний гаманець

Стильний шкіряний гаманець - практичний і солідний подарунок. Він підходить як молодому татові, так і досвідченому сім’янину. Такий аксесуар завжди буде в нагоді та приємно нагадуватиме про дарувальника.

Багатофункціональний годинник

Сучасний годинник із кількома функціями стане чудовим подарунком для активного чоловіка. Він підійде і для офісу, і для подорожей. Особливо оцінять його татусі, які стежать за часом і стилем.

Безпровідні навушники

Ідеально для татів, які люблять слухати музику, подкасти чи вести розмови в дорозі. Сучасні моделі мають зручну посадку і хорошу якість звуку. Це - поєднання функціональності й комфорту.

Набір для барбекю

Чоловіки, які люблять готувати на вогні, оцінять такий подарунок. У набір можуть входити щипці, решітка, лопатка і навіть спеції. Це не просто інструменти, а засіб для проведення часу з родиною.

Електробритва або тример

Для догляду за зовнішністю - те, що треба. Такий подарунок підходить і для татусів, які носять бороду, і для тих, хто щодня голиться. Виберіть надійний бренд і функціональну модель.

Якісна термочашка

Зручно брати в дорогу або на роботу. Зберігає температуру напою довгий час - гарячу каву чи прохолодну воду. Це турбота, яка буде відчуватися щодня.

Персоналізована ручка

Подарунок для тата, який цінує стильні дрібниці. іменне гравіювання додає індивідуальності. Добре пасує для тих, хто працює в офісі чи підписує важливі документи.

Елегантний ремінь

Шкіряний ремінь - вічна класика в чоловічому гардеробі. Він підходить і до костюма, і до джинсів. Якісний аксесуар завжди потрібен.

15 червня - чудовий день, щоб подарунком показати батьку свою любов (фото: Freepik.com)

Набір для догляду за бородою

Ідеально для бородачів. У комплекті можуть бути олії, щітки, бальзами. Такий подарунок допомагає зберігати охайний вигляд і приємний аромат.

Абонемент у спортзал або басейн

Для активних татів або тих, хто хоче почати піклуватися про себе. Спорт - це здоров’я, енергія і гарний настрій. Це також стимул до нових цілей.

Іменна книга або колекційне видання

Для тих, хто любить читати і колекціонувати. Можна подарувати класичну літературу, мемуари або книгу за хобі. Іменна посвята додає особливості.

Компактний набір інструментів

Підійде чоловікові, який любить щось лагодити чи майструвати. Усе під рукою і в одному місці. Дуже корисний набір у кожному домі.

Мандрівний рюкзак або дорожня сумка

Для тата, який часто подорожує або їздить у відрядження. Зручна, міцна і стильна річ. Вибирайте моделі з продуманим дизайном.

Стильна футболка або сорочка з принтом

Особливо, якщо на ній написано "Найкращий тато". Такий подарунок - одночасно практичний і зворушливий. Можна підібрати фасон і розмір індивідуально.

Щоденник або планер

Для організованих і цілеспрямованих батьків. Він допоможе планувати справи, фіксувати думки і досягати цілей. Гарний варіант для початку нового етапу.