День отца 2025: 15 идей полезных и интересных подарков для папы

15 июня в Украине и во всем мире отмечают День отца и это отличный повод выразить свою любовь, благодарность и уважение к самому родному человеку. Выбирая подарок, важно учесть не только возраст, но и интересы и стиль жизни папы.
РБК-Украина (проект Styler) собрало 15 универсальных идей, среди которых найдется что-то особенное для каждого родителя.
Стильный кожаный кошелек - практичный и солидный подарок. Он подходит как молодому папе, так и опытному семьянину. Такой аксессуар всегда пригодится и будет приятно напоминать о дарителе.
Современные часы с несколькими функциями станут отличным подарком для активного мужчины. Они подойдут и для офиса, и для путешествий. Особенно оценят их папы, которые следят за временем и стилем.
Идеально для пап, которые любят слушать музыку, подкасты или вести разговоры в дороге. Современные модели имеют удобную посадку и хорошее качество звука. Это - сочетание функциональности и комфорта.
Мужчины, которые любят готовить на огне, оценят такой подарок. В набор могут входить щипцы, решетка, лопатка и даже специи. Это не просто инструменты, а средство для проведения времени с семьей.
Для ухода за внешностью - то, что надо. Такой подарок подходит и для пап, которые носят бороду, и для тех, кто ежедневно бреется. Выберите надежный бренд и функциональную модель.
Удобно брать в дорогу или на работу. Сохраняет температуру напитка долгое время - горячий кофе или прохладную воду. Это забота, которая будет ощущаться каждый день.
Подарок для папы, который ценит стильные мелочи. именная гравировка добавляет индивидуальности. Хорошо подходит для тех, кто работает в офисе или подписывает важные документы.
Кожаный ремень - вечная классика в мужском гардеробе. Он подходит и к костюму, и к джинсам. Качественный аксессуар всегда нужен.
Идеально для бородачей. В комплекте могут быть масла, щетки, бальзамы. Такой подарок помогает сохранять опрятный вид и приятный аромат.
Для активных пап или тех, кто хочет начать заботиться о себе. Спорт - это здоровье, энергия и хорошее настроение. Это также стимул к новым целям.
Для тех, кто любит читать и коллекционировать. Можно подарить классическую литературу, мемуары или книгу по хобби. Именное посвящение добавляет особенности.
Подойдет мужчине, который любит что-то чинить или мастерить. Все под рукой и в одном месте. Очень полезный набор в каждом доме.
Для папы, который часто путешествует или ездит в командировки. Удобная, прочная и стильная вещь. Выбирайте модели с продуманным дизайном.
Особенно, если на ней написано "Самый лучший папа". Такой подарок - одновременно практичный и трогательный. Можно подобрать фасон и размер индивидуально.
Для организованных и целеустремленных родителей. Он поможет планировать дела, фиксировать мысли и достигать целей. Хороший вариант для начала нового этапа.
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При подготовке материала использовались следующие источники: Esquire и Lifehacker.