День батька 2023: зворушливі привітання у картинках, листівках і віршах

В Україні 18 червня відзначають День батька. У час війни особливо хочеться подякувати нашим татам за щоденну турботу, ніжність і захист. І показати, як сильно ми цінуємо та любимо їх.
Зворушливими привітаннями до Дня батька ділимось у матеріалі Styler.
В день святковий цей, татусю,
Я вітаю від душі.
Хай від щастя тобі доля
Подарує всі ключі.
Буде хай міцним здоров'я,
Успіх хай в житті прийде.
Кожен день тобі хай радість
І натхнення лиш несе.
Ти прийми мою подяку
За підтримку і добро.
Погляд твій завжди дарує
Мені віру і тепло!
Мій мудрий і розумний тату,
Тобі бажали вже багато.
Бажали радості й удачі,
Здоров'я й успіху в придачу,
Достатку доброго в родині
І миру у твоїй країні.
Я тобі теж цього бажаю,
Люблю, татусю, й поважаю.
До побажань додам своє -
Ти залишись таким, як є.
Миру, злагоди, здоров'я,
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.
Все нехай тобі вдається,
Першим будь, перемагай,
Щоб не трапилось, татусю,
Рук своїх не опускай.
Тут не важливий диплом
І квиточок з зарплатою:
Всім дано стати батьком,
Але не кожному - татом!
Тож усім тим з батьків,
Хто дітьми гордий і славний,
Даруємо море віршів,
Поздоровлень цунамі!
Дорогий тато! У цей день ми хочемо висловити нашу теплу вдячність за все, що ти робиш для нас. Твоя любов, підтримка і мудрість завжди надихали нас бути сильними й не боятися труднощів. Хай цей день, як і всі наступні, будуть сповнені для тебе радістю і щастям. Любимо тебе!
Щиро вітаю з Днем батька! Ти - мій надійний захисник, найкращий друг і найважливіша людина у моєму житті. Я ціную кожну мить, проведену разом, і дякую тобі за твою невичерпну любов і турботу, за запитання, як мої справи, і підтримку, коли мені погано. Люблю тебе дуже-дуже, найкращий у світі тато.
Ти завжди був для мене прикладом, тату. І в цей день я хочу подякувати тобі - за силу, за мужність, за захист. Ми живемо, ми дихаємо і ми вільні завдяки твоїй сміливості, завдяки самовідданості твоїх посестер і побратимів. Я пишаюся, що є твоїм сином і зроблю все, щоб ти пишався тим, що є моїм батьком. Бажаю скорішої перемоги і твого повернення додому - під мирне українське небо.
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Вітаємо з Днем батька! Бажаємо тобі бути сильним і сміливими, захищаючи нас з мамою і нашу Україну! Пам'ятай, що ми завжди будемо твоїм тилом, ти завжди можеш розраховувати на нашу підтримку і допомогу. Любимо тебе!
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Тату, вітаємо вас з Днем батька! Ви завжди були для нас орієнтиром і прикладом у житті. Дякуємо за вашу силу, підтримку, добре слово. Ми завжди будемо вам вдячні за життя і виховання. Зі святом!
Дорогий тато, вітаю тебе з днем батька! Ти справді заслуговуєш даного свята, і я хочу побажати тобі всього доброго, позитивного і найкращого. Бажаю сил, як у богатиря, щоб вистачало на всіх нас, цементного здоров'я, мішок щастя на додачу, багато різноманітного відпочинку, позитивних емоцій в колі твоєї родини та грошовий запас, природно нескінченний.
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Любий татку, дякую тобі за бетонну витримку та сталеві нерви. Будь здоровим, щасливим і веселим. Піклуйся про маму та сестру. Чекай мене вдома. З Днем батька.
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Люблю тебе, тату. Поважаю, тисну руку. Ти не просто був, ти був опорою та порадником; був наставником. Навчив кататися на велосипеді - не падати, досягати мрій - не розчаровуватися. Показав, що сім‘я - це основа, а без основи нема життя. Дякую, тобі рідний. З Днем батька!
Милий тато, в це чудове свято - День батька - і будь-який інший день я тобі щиро бажаю радости серця, життєвих сил і простого життєвого щастя. Будь завжди молодий душею, міцний здоров'ям і сповнений енергії та бадьорості. Ти - мій головний приклад для наслідування, і я хочу, щоб ти завжди був поруч. Люблю тебе!
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Татусю, вітаю з твоїм особливим святом. Дякую, що ти не просто є, а що є прикладом коханого чоловіка, турботливого батька для мене та брата. Ми пишаємося тобою та цінуємо тебе. З Днем батька!
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Дорогий наш тато, вітаємо тебе зі святом. Бажаємо міцного здоров‘я, сталевих нервів, безмежного щастя та щоденних успіхів. Бажаємо мирного неба та сонця над головою. Любимо тебе дуже-дуже.
Раніше ми розповідали історію започаткування Дня батька.