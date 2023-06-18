День батька 2023: зворушливі привітання у картинках, листівках і віршах

Найкращі привітання для тата

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров'я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров'я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

Я тобі теж цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє -

Ти залишись таким, як є.

Миру, злагоди, здоров'я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

Тут не важливий диплом

І квиточок з зарплатою:

Всім дано стати батьком,

Але не кожному - татом!

Тож усім тим з батьків,

Хто дітьми гордий і славний,

Даруємо море віршів,

Поздоровлень цунамі!

Дорогий тато! У цей день ми хочемо висловити нашу теплу вдячність за все, що ти робиш для нас. Твоя любов, підтримка і мудрість завжди надихали нас бути сильними й не боятися труднощів. Хай цей день, як і всі наступні, будуть сповнені для тебе радістю і щастям. Любимо тебе!

Щиро вітаю з Днем батька! Ти - мій надійний захисник, найкращий друг і найважливіша людина у моєму житті. Я ціную кожну мить, проведену разом, і дякую тобі за твою невичерпну любов і турботу, за запитання, як мої справи, і підтримку, коли мені погано. Люблю тебе дуже-дуже, найкращий у світі тато.

Привітання для тата-військового

Ти завжди був для мене прикладом, тату. І в цей день я хочу подякувати тобі - за силу, за мужність, за захист. Ми живемо, ми дихаємо і ми вільні завдяки твоїй сміливості, завдяки самовідданості твоїх посестер і побратимів. Я пишаюся, що є твоїм сином і зроблю все, щоб ти пишався тим, що є моїм батьком. Бажаю скорішої перемоги і твого повернення додому - під мирне українське небо.

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Вітаємо з Днем батька! Бажаємо тобі бути сильним і сміливими, захищаючи нас з мамою і нашу Україну! Пам'ятай, що ми завжди будемо твоїм тилом, ти завжди можеш розраховувати на нашу підтримку і допомогу. Любимо тебе!

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Тату, вітаємо вас з Днем батька! Ви завжди були для нас орієнтиром і прикладом у житті. Дякуємо за вашу силу, підтримку, добре слово. Ми завжди будемо вам вдячні за життя і виховання. Зі святом!

Привітання від сина

Дорогий тато, вітаю тебе з днем ​​батька! Ти справді заслуговуєш даного свята, і я хочу побажати тобі всього доброго, позитивного і найкращого. Бажаю сил, як у богатиря, щоб вистачало на всіх нас, цементного здоров'я, мішок щастя на додачу, багато різноманітного відпочинку, позитивних емоцій в колі твоєї родини та грошовий запас, природно нескінченний.

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Любий татку, дякую тобі за бетонну витримку та сталеві нерви. Будь здоровим, щасливим і веселим. Піклуйся про маму та сестру. Чекай мене вдома. З Днем батька.

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Люблю тебе, тату. Поважаю, тисну руку. Ти не просто був, ти був опорою та порадником; був наставником. Навчив кататися на велосипеді - не падати, досягати мрій - не розчаровуватися. Показав, що сім‘я - це основа, а без основи нема життя. Дякую, тобі рідний. З Днем батька!

Привітання від доньки

Милий тато, в це чудове свято - День батька - і будь-який інший день я тобі щиро бажаю радости серця, життєвих сил і простого життєвого щастя. Будь завжди молодий душею, міцний здоров'ям і сповнений енергії та бадьорості. Ти - мій головний приклад для наслідування, і я хочу, щоб ти завжди був поруч. Люблю тебе!

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Татусю, вітаю з твоїм особливим святом. Дякую, що ти не просто є, а що є прикладом коханого чоловіка, турботливого батька для мене та брата. Ми пишаємося тобою та цінуємо тебе. З Днем батька!

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Дорогий наш тато, вітаємо тебе зі святом. Бажаємо міцного здоров‘я, сталевих нервів, безмежного щастя та щоденних успіхів. Бажаємо мирного неба та сонця над головою. Любимо тебе дуже-дуже.