День отца 2023: трогательные поздравления в картинках, открытках и стихах

В Украине 18 июня отмечают День отца. Во время войны особенно хочется поблагодарить наших пап за ежедневную заботу, нежность и защиту. И показать, как сильно мы ценим и любим их.
Трогательными поздравлениями ко Дню отца делимся в материале Styler.
Папа, с Днем отца тебя
Поздравляет вся семья!
Ты на свете самый лучший,
Никогда с тобой не скучно,
Всем поможешь, защитишь,
Успокоишь, рассмешишь.
Будь всегда здоров и счастлив,
И во всех делах удачлив,
Тебя ценим, обожаем,
Крепко-крепко обнимаем!
Быть отцом непросто очень -
Нужно стать семьи опорой,
Утром, днем и даже ночью
Быть готовым свернуть горы!
С этой должностью почетной
Ты справляешься на славу.
Заявляю я с охотой:
Лучший, папа, ты по праву!
Самый-самый лучший папа,
Поздравляю я тебя!
Быть отцом - ого удача
И совсем не ерунда!
Пожелаю я здоровья,
Быть веселым, как всегда.
Чтоб всегда мы оставались,
Словно, лучшие друзья!
Для меня ты, будто ангел,
Будто лучший оберег.
Жизни долгой и прекрасной,
Дорогой мой человек!
Здесь не важен диплом
И билетик с зарплатой:
Всем дано стать отцом,
Но не каждому - папой!
Поэтому всем тем родителям,
Кто детьми горд и славен,
Дарим море стихов,
Поздравлений цунами!
Дорогой папа! В этот день мы хотим выразить нашу теплую признательность за все, что ты делаешь для нас. Твоя любовь, поддержка и мудрость всегда вдохновляли нас быть сильными и не бояться трудностей. Пусть этот день, как и все последующие, будут исполнены тебя радостью и счастьем. Любим тебя!
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Поздравляю с Днем отца! Ты - мой надежный защитник, лучший друг и самый важный человек в моей жизни. Я ценю каждый миг, проведенный вместе, и благодарю тебя за твою неисчерпаемую любовь и заботу, за вопросы, как мои дела, и поддержку, когда мне плохо. Люблю тебя очень-очень, лучший в мире папа.
Ты всегда был для меня примером, папа. И в этот день я хочу поблагодарить тебя - за силу, за мужество, за защиту. Мы живем, мы дышим и свободны благодаря твоей смелости, благодаря самоотверженности твоих посестер и побратимов. Я горжусь, что являюсь твоим сыном и сделаю все, чтобы ты гордился тем, что являешься моим отцом. Желаю скорейшей победы и твоего возвращения домой - под мирное украинское небо.
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Поздравляем с Днем отца! Желаем тебе быть сильными и смелыми, защищая нас с мамой и нашу Украину! Помните, что мы всегда будем твоим тылом, ты всегда можешь рассчитывать на нашу поддержку и помощь. Любим тебя!
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Папа, поздравляем вас с Днем отца! Вы всегда были для нас ориентиром и примером в жизни. Спасибо за вашу силу, поддержку, доброе слово. Мы всегда будем вам благодарны за жизнь и воспитание. С праздником!
Дорогой папа, поздравляю тебя с днем отца! Ты действительно заслуживаешь данного праздника, и я хочу пожелать тебе всего хорошего, позитивного и лучшего. Желаю сил, как у богатыря, чтобы хватало всех нас, цементного здоровья, мешок счастья в придачу, много разнообразного отдыха, положительных эмоций в кругу твоей семьи и денежный запас, естественно бесконечный.
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Милый папа, спасибо тебе за бетонную выдержку и стальные нервы. Будь здоров, счастлив и весел. Заботься о маме и сестре. Жди меня дома. С Днем отца.
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Люблю тебя, отец. Уважаю, жму руку. Ты не просто был, ты был опорой и советчиком; был наставником. Научил кататься на велосипеде - не падать, достигать мечтаний - не разочаровываться. Показал, что семья - это основа, а без основы нет жизни. Спасибо тебе родной. С Днем отца!
Милый папа, в этот замечательный праздник - День отца - и в любой другой день я тебе искренне желаю радости сердца, жизненных сил и простого жизненного счастья. Будь всегда молод душой, крепок здоровьем и полон энергии и бодрости. Ты - мой главный пример для подражания, и я хочу, чтобы ты всегда был рядом. Люблю тебя!
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Папаша, поздравляю с твоим особым праздником. Спасибо, что ты не просто есть, а являешься примером любимого мужчины, заботливого отца для меня и брата. Мы гордимся тобой и ценим тебя. С Днем отца!
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Дорогой наш папа, поздравляем тебя с праздником. Желаем крепкого здоровья, стальных нервов, безграничного счастья и ежедневных успехов. Желаем мирного неба и солнца над головой. Любим тебя очень-очень.
Раньше мы рассказывали историю, як появилась традиция празднования Дня отца.