День батька 2023: коли святкувати і як привітати любих татусів

Щорічно у третю неділю червня відзначають День батька - діти у всьому світі висловлюють вдячність татусям за любов і піклування. В Україні цей день особливо трепетний, оскільки тисячі дітей розлучені зі своїми батьками, котрі на фронті захищають Батьківщину від ворога.

Про те, як започаткували свято і як його найкраще відзначити, розповідаємо у матеріалі Styler.

Історія свята

День батька запропонувала створити американка Сонора Додд в 1909 році. Так вона хотіла вшанувати свого тата - ветерана Громадянської війни Вільяма Джексона Смарта. Він, овдовівши, не віддав своїх трьох дітей на виховання родичам, як це було заведено у ті часи, а став дбати про них сам.

Пізніше Вільям одружився із вдовою, яка залишилась сама із трьома дітьми. Згодом у пари народилося ще 6 спільних дітей, найстаршою з них стала Сонора.

Ідея започаткувати свято виникло у 27-річної Сонори, коли вона відвідала церковну службу до Дня матері. Тоді ж вона запитала у священника, коли ж нарешті святкуватимуть День батька?

Жінка закликала це відзначати у третю неділю червня. З відповідною пропозицією вона звернулася до керівників церковних спільнот і навіть до губернатора штату Вашингтон.

Вже наступного червня у 1910 році вперше відзначили День батька. У той день Сонара пішла в гості до тата, а потім розносила подарунки до Дня батька людям похилого віку.

Спершу свято не було офіційним, але за півстоліття поширилось по всіх Штатах. У 1966 році президент Ліндон Джонсон видав розпорядження про призначення третьої неділі червня Днем батька. Через 6 років закон підписав Річард Ніксон, закликаючи американців у цей день вітати своїх татів й висловлювати вдячність.

В Україні на законодавчому рівні це свято зафіксували у 2019 році.

Сонора Смарт Додд та Вільям Джексон Смарт (фото: emmanuil.cbn.org)

Як відсвяткувати День батька

Найкращим святкуванням стане спільно проведений час. Втім, якщо батько зараз далеко від сім'ї, то варто завчасно підготувати привітання у вигляді вірша, картинки чи навіть записати коротеньке відео й відправити, аби тато зміг його переглядати по кілька разів у вільну хвилинку.

Чудовим подарунком стане малюнок чи листівка, яку дитина виготовить самостійно. Також можна пофантазувати і зробити міні-фотокнигу зі світлинами, які нагадуватимуть про найкращі події у житті. Доповнити сюрприз можна улюбленими солодощами батька.

Дуже важливо провести цей день разом. Тому заплануйте спільний похід у кіно чи кафе. Або ж влаштуйте собі спортивний день - покатайтесь на велосипедах чи картингу, зіграйте у боулінг або підіть погуляти у парк.

Як відсвяткувати День батька (фото: Freepik)

Якщо немає можливості активно провести цей день поза домом, то влаштуй кіновечір й перегляньте улюблений фільм. Або ж приготуйте разом татову улюблену страву.

І навіть, якщо ви вже давно дорослі й самі стали батьком, то не забудьте зателефонувати й привітати свого тата зі святом. А ще краще - приїдьте у гості хоча б на годинку. Адже зараз дуже важливо використовувати кожну можливість, щоб показати близьким людям, наскільки вони важливі для нас.