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День бабака: харківський Тимко дав свій прогноз на весну

Харківський бабак Тимко III дав прогноз на весну (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Тимко III, головний бабак-синоптик Харківської області, дав свій прогноз на наступну весну. Пухнастий метеоролог передбачив, що весна буде лише за шість тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на видання "Об'єктив".

На біостанції Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в селі Гайдари Чугуївського району День бабака відзначають уже вдвадцяте - гризуни прогнозують погоду з 2004 року. У ролі віщунів за весь час виступали троє бабаків: Тимко, Тимко II, а з 2018 року - Тимко III.

2 лютого тварину дістають із будиночка-нори та питають, коли чекати весни. Якщо день похмурий - баба не бачить свою тінь, і це означає, що весна буде рання. Якщо світить сонце і гризун бачить свою тінь, зима триватиме ще щонайменше шість тижнів, тобто до середини березня.

Тимко ІІІ провів понад півроку в окупації в селі Нестерівка Куп'янського району, а у вересні 2022 року населений пункт звільнили.

За традицією бабак дає прогноз не лише про погоду, а й відповідає на соціально значущі та іноді жартівливі питання. У Тимка ІІІ запитали, яка суперсила допоможе українцям перемогти у війні.

Відповідь бабака виявилася дуже мудрою - терпіння. Ці два прогнози Тимко ІІІ нашептав своїй хранительці Надії Токарській, а вона переклала українською.

Нагадаємо, раніше ми писали, який прогноз на лютий дав народний синоптик.

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