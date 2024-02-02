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Народний синоптик дав прогноз на лютий: коли буде сильне потепління до +20

П'ятниця 02 лютого 2024 10:15
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Народний синоптик дав прогноз на лютий: коли буде сильне потепління до +20 Фото: Якою буде погода в Україні в лютому (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні в лютому несподівано порадує нас своїм теплом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на народного синоптика Ігоря Кибальчича та прогнозом "Метеопрогу".

Яким буде лютий в Україні

Синоптик повідомив, що останній місяць календарної зими на території України характеризується поступовим підвищенням температурного фону. Доволі-таки часто у другій половині місяця середньодобові температури стабільно перевищують 0 градусів.

Але не варто забувати,що нерідко трапляються вторгнення арктичного морозного повітря, хуртовини, штормові вітри та локальні грози. Зазвичай цей місяць нестійкий, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.

Однак, зараз зберігається тепла фаза Ель-Ніньо в Тихому океані.

Кібальчич зазначив, що як показує метод аналогів, при явно вираженій позитивній фазі цього коливання, у Східній Європі лютий зазвичай тепліший за норму. Наприклад, це добре було помітно в 1998 та 2016 роках.

Так, в Україні найвищі температурні показники очікуються у західних, південних та центральних областях.

"На початку місяця на Одещині та у Криму можливе прогрівання повітря в денні години вище +10, а ближче до середини лютого не виключені значення 15- 20 градусів тепла в окремі дні", - повідомив експерт.

Трохи прохолодніше буде у східній частині, у північних областях та на Поліссі. Втім, температурне тло за місяць по країні в середньому коливатиметься в межах 2 морозу - 4 тепла, що приблизно на 2 -5 вище за кліматичну норму.

"При цьому, наприкінці першої декади лютого і після 20 числа можливі короткочасні періоди похолодання, але без сильних морозів", - резюмував синоптик.


До речі, під Києвом раніше терміну прокинувся бабак Вікентій.

Як ми раніше писали, українські полярники показали, як виглядає літо в Антарктиці.

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