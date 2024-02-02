День сурка: харьковский Тимко дал свой прогноз на весну

На биостанции Харковського национального университета им. В. Каразина в селе Гайдары Чугуевского района День сурка отмечают уже в двадцатый раз - грызуны прогнозируют погоду с 2004 года. В роли прорицателей за все время выступали трое сурков: Тимко, Тимко II, а с 2018 года - Тимко III.

2 февраля животное достают из домика-норы и спрашивают, когда ждать весны. Если день пасмурный - сурок не видит свою тень, и это означает, что весна будет ранняя. Если светит солнце и грызун видит свою тень, зима продлится еще минимум шесть недель, то есть до середины марта.

Тимко III провел более полугода в оккупации в селе Нестеровка Купянского района, а сентябре 2022 года населенный пункт освободили.

По традиции сурок дает прогноз не только о погоде, но и отвечает на социально значимые и иногда шуточные вопросы. У Тимко III спросили, какая суперсила поможет украинцам победить в войне.

Ответ сурка оказался очень мудрым - терпение. Эти два прогноза Тимко III нашептал своей хранительнице Надежде Токарской, а она перевела на украинский.