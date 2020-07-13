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День апостолов: что категорически нельзя делать, все традиции на 13 июля

Понедельник 13 июля 2020 06:32
День апостолов: что категорически нельзя делать, все традиции на 13 июля
Тайная вечеря (фреска Леонардо да Винчи)
Автор: Анна Киселева

На 13 июля выпало сразу два крупных праздника – церковный и народный

Какой сегодня праздник. 13 июля 2020 православные отмечают праздник Двенадцати апостолов – учеников Иисуса. Этот день посвящен людям, которые первыми поверили в Христа и пошли за ним. Их звали Петр и его брат Андрей, Иаков Зеведеев и его брат Иоанн, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Фаддей (Иуда Иаковль), Симон Зилот и Матфий. Последний стал 12-м апостолом, заняв по жребию место Иуды Искариота.

В народе же 13 июля пышно праздновалась Макушка лета. Наши предки верили, что именно в этот придет настоящая жара.

Что нельзя делать 13 июля

  1. Не следует употреблять алкоголь. Вообще лучше отказаться от любых напитков, кроме простой воды.
  2. Лучше избегать шумных компаний. Правильнее всего будет остаться дома и посвятить время духовному очищению.
  3. Важно избегать сквернословия. Брань может навлечь несчастья.
  4. Не следует увлекаться азартными играми. Велик риск потерять все деньги.
  5. В праздник не принято вспоминать ни о слабости, которую проявил Петр, ни о предательстве Иуды.

Что можно делать в День двенадцати апостолов

В этот день – прощаются недостатки, человеческие слабости и грехи. Апостолы искренне раскаялись. И люди в этот день раскаиваются за свои слабости и ошибки и просят прощения друг у друга.

Приметы на 13 июля

  • Услышать кукушку – к долгому и жаркому лету;
  • Много росы утром – к солнечной погоде;
  • Встретить знакомого в начале дня – к несчастью;
  • Облака желтого цвета по небу плывут – к грозе.

Напомним, что в Украине в этом году не будет шествий на годовщину Крещения Руси.

Также мы писали, что в Украине появится еще один новый праздник.

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