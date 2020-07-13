День апостолов: что категорически нельзя делать, все традиции на 13 июля

На 13 июля выпало сразу два крупных праздника – церковный и народный
Какой сегодня праздник. 13 июля 2020 православные отмечают праздник Двенадцати апостолов – учеников Иисуса. Этот день посвящен людям, которые первыми поверили в Христа и пошли за ним. Их звали Петр и его брат Андрей, Иаков Зеведеев и его брат Иоанн, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Фаддей (Иуда Иаковль), Симон Зилот и Матфий. Последний стал 12-м апостолом, заняв по жребию место Иуды Искариота.
В народе же 13 июля пышно праздновалась Макушка лета. Наши предки верили, что именно в этот придет настоящая жара.
В этот день – прощаются недостатки, человеческие слабости и грехи. Апостолы искренне раскаялись. И люди в этот день раскаиваются за свои слабости и ошибки и просят прощения друг у друга.
Напомним, что в Украине в этом году не будет шествий на годовщину Крещения Руси.
Также мы писали, что в Украине появится еще один новый праздник.