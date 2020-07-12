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В Украине в этом году не будет шествий на годовщину Крещения Руси

Киев, Воскресенье 12 июля 2020 17:49
В Украине в этом году не будет шествий на годовщину Крещения Руси
Фото: крестный ход ПЦУ (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

От крестных ходов отказались и УПЦ, и ПЦУ

В этом году в Украине не будут проводить крестные ходы на годовщину Крещения Киевской Руси. Православная церковь Украины и Украинская православная церковь отказались от ходов из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко в Facebook.

По словам Ткаченко, в обеих церквях празднование в этом году пройдут с соблюдением требований карантина.

"Рад, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям Минздрава и поставили защиту здоровья людей в приоритет", - добавил министр.

Отметим, в период Пасхальных праздников украинские церкви стали одним из очагов распространения коронавируса. Несмотря на рекомендации правительства, церкви проводили богослужения с участием прихожан, что стало причиной вспышки заболевания.

Напомним, в мае ПЦУ просила правительство ослабить карантин для украинских прихожан.

Как объясняла социолог Элла Либанова, украинские власти побоялись конфликтовать с церквями во время карантина, о чем свидетельствуют недостаточно жесткие ограничения.

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