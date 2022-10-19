День апостола Фоми: що 19 жовтня заборонено робити, у кого день ангела

Історія свята Фомин день

Як свідчать церковні перекази, Фома (Тома Юда, Дідім) жив у місті Пенеади (Галілея) і був рибалкою або теслею. Ставши учнем Спасителя, він супроводжував Христа всюди, проте після розп'яття і воскресіння Сина Божого не повірив розповіді інших апостолів про чудесне перше об'явлення. Фома сказав тоді, що повинен особисто побачити Ісуса і торкнутися Його ран.

Коли Спаситель знову об'явився перед учням, Фома вигукнув: "Господь мій і Бог мій!" Звідси й виник знаменитий фразеологізм "Фома невіруючий".

Далі апостол вирушив нести слово Боже в інші землі, зокрема в Азію, та дійшов до Індії, де прославився багатьма чудесами, а також своєю щедрістю. Святого Фому називають патроном християнства в Індії.

Традиції та обряди у свято

На українських землях за старих часів дата була приурочена до закінчення робіт на городах і на полі, рясним бенкетам після праці.

Як вважали наші предки, у день Фоми можна прикликати удачу та вилікуватися від хвороб. Зокрема, існувало повір'я, що у це свято можна за допомогою окрайця хліба зміцнити своє здоров'я, а хворих - вилікувати. Для цього окрайці святили в церквах і частували один одного.

За традиціями, у хатах по центру багато накритого столу ставили свіжий хліб, і чим різноманітніше господині приготували меню, тим більше достатку чекає всю сім'ю протягом року, а хвороби обходитимуть стороною всіх домочадців.

Що не можна робити 19 жовтня

У народі вірили, що будь-яка брехня в цю дату може завдати невдачі та відвернути достаток.

Особливо грішно було пліткувати на свято - тоді весь негатив множиться багаторазово і переходить проти самого брехуна.

Вважалося, що якщо лінуватися і ледарювати цього дня, то може піти геть достаток, і в сім'ю прийде голод.

Відмовити нужденному шматку хліба вважалося дуже поганою прикметою - вірили, що тоді неврожайним буде весь рік.

У кого день ангела

Іменини 19 жовтня відзначають люди з такими іменами: Іван, Макар, Никанор, Фома.

Основні прикмети