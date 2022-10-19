День апостола Фомы: что 19 октября запрещено делать, у кого день ангела

История праздника Фомин день

Как гласят церковные предания, Фома (Тома Йегуда, Дидим) жил в городе Пенеады (Галилея) и был рыбаком или плотником. Став учеником Спасителя, он сопровождал Христа повсюду, однако после распятия и воскрешения Сына Божьего усомнился рассказу других апостолов о чудесном первом явлении. Фома сказал тогда, что должен лично увидеть Иисуса и прикоснуться к Его ранам.

Когда же Спаситель снова явился ученикам, Фома воскликнул "Господь мой и Бог мой!" Отсюда и возник знаменитый фразеологизм "Фома неверующий".

Далее апостол отправился нести слово Божье в другие земли, в частности в Азию, и дошел до Индии, где прославился множеством чудес, а также своей щедростью. Святого Фому называют патроном христианства в Индии.

Традиции и обряды в праздник

На украинских землям в старину дата была приурочена к окончанию работ в огородах и на поле, обильному пиршеству после трудов.

Как считали наши предки, в день Фомы можно привлечь удачу и излечиться от болезней. В частности, бытовало поверье, что в этот праздник можно при помощи горбушки хлеба укрепить свое здоровье, а больных - вылечить. Для этого горбушки святили в церквях и угощали друг друга.

По традициям, в домах по центру богато накрытого стола ставили свежий хлеб, и чем разнообразнее хозяйки приготовили меню, тем больше достатка ожидает всю семью в течение года, а болезни будут обходить стороной всех домочадцев.

Что нельзя делать 19 октября

В народе верили, что любая ложь в эту дату может принести неудачи и отвернуть достаток.

Особенно грешно было сплетничать на праздник - тогда весь негатив умножается многократно и переходит против самого обманщика.

Считалось, что если лениться и бездельничать в этот день, то может уйти достаток, и в семью придет голод.

Отказать нуждающемуся в куске хлеба считалось очень плохой приметой - верили, что тогда неурожайным будет весь год.

У кого день ангела

Именины 19 октября отмечают люди с такими именами: Иван, Макар, Никанор, Фома.

Основные приметы