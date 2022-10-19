День апостола Фоми: що 19 жовтня заборонено робити, у кого день ангела

У народному календарі дата відома під назвою Фомин день або Фома Хлібник, оскільки до цього часу на городах закінчували роботи, селяни займалися господарськими справами, наповнювали комори на зиму.

19 жовтня православні вшановують пам'ять апостола Фоми, одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа. Великомученик активно проповідував Віру в Індії, де був схоплений і страчений язичниками у 72 році.

Які традиції, прикмети та повір'я пов'язані з цією датою, що заборонялося робити у цей день - читайте у нашому матеріалі нижче.

Історія свята Фомин день

Як свідчать церковні перекази, Фома (Тома Юда, Дідім) жив у місті Пенеади (Галілея) і був рибалкою або теслею. Ставши учнем Спасителя, він супроводжував Христа всюди, проте після розп'яття і воскресіння Сина Божого не повірив розповіді інших апостолів про чудесне перше об'явлення. Фома сказав тоді, що повинен особисто побачити Ісуса і торкнутися Його ран.

Коли Спаситель знову об'явився перед учням, Фома вигукнув: "Господь мій і Бог мій!" Звідси й виник знаменитий фразеологізм "Фома невіруючий".

Далі апостол вирушив нести слово Боже в інші землі, зокрема в Азію, та дійшов до Індії, де прославився багатьма чудесами, а також своєю щедрістю. Святого Фому називають патроном християнства в Індії.

Традиції та обряди у свято

На українських землях за старих часів дата була приурочена до закінчення робіт на городах і на полі, рясним бенкетам після праці.

Як вважали наші предки, у день Фоми можна прикликати удачу та вилікуватися від хвороб. Зокрема, існувало повір'я, що у це свято можна за допомогою окрайця хліба зміцнити своє здоров'я, а хворих - вилікувати. Для цього окрайці святили в церквах і частували один одного.

За традиціями, у хатах по центру багато накритого столу ставили свіжий хліб, і чим різноманітніше господині приготували меню, тим більше достатку чекає всю сім'ю протягом року, а хвороби обходитимуть стороною всіх домочадців.

Що не можна робити 19 жовтня

У народі вірили, що будь-яка брехня в цю дату може завдати невдачі та відвернути достаток.

Особливо грішно було пліткувати на свято - тоді весь негатив множиться багаторазово і переходить проти самого брехуна.

Вважалося, що якщо лінуватися і ледарювати цього дня, то може піти геть достаток, і в сім'ю прийде голод.

Відмовити нужденному шматку хліба вважалося дуже поганою прикметою - вірили, що тоді неврожайним буде весь рік.

У кого день ангела

Іменини 19 жовтня відзначають люди з такими іменами: Іван, Макар, Никанор, Фома.

Основні прикмети