День апостола Фомы: что 19 октября запрещено делать, у кого день ангела
19 октября православные почитают память апостола Фомы, одного из двенадцати учеников Иисуса Христа. Великомученик активно проповедовал Веру в Индии, где был схвачен и казнен язычниками в 72 году.
В народном календаре дата известна под названием Фомин день или Фома Хлебник, поскольку к этому времени на огородах оканчивали работы, селяне занимались хозяйственным делам, наполняли амбары на зиму.
Какие традиции, приметы и поверья связаны с этой датой, что запрещалось делать в этот день - читайте в нашем материале ниже.
История праздника Фомин день
Как гласят церковные предания, Фома (Тома Йегуда, Дидим) жил в городе Пенеады (Галилея) и был рыбаком или плотником. Став учеником Спасителя, он сопровождал Христа повсюду, однако после распятия и воскрешения Сына Божьего усомнился рассказу других апостолов о чудесном первом явлении. Фома сказал тогда, что должен лично увидеть Иисуса и прикоснуться к Его ранам.
Когда же Спаситель снова явился ученикам, Фома воскликнул "Господь мой и Бог мой!" Отсюда и возник знаменитый фразеологизм "Фома неверующий".
Далее апостол отправился нести слово Божье в другие земли, в частности в Азию, и дошел до Индии, где прославился множеством чудес, а также своей щедростью. Святого Фому называют патроном христианства в Индии.
Традиции и обряды в праздник
На украинских землям в старину дата была приурочена к окончанию работ в огородах и на поле, обильному пиршеству после трудов.
Как считали наши предки, в день Фомы можно привлечь удачу и излечиться от болезней. В частности, бытовало поверье, что в этот праздник можно при помощи горбушки хлеба укрепить свое здоровье, а больных - вылечить. Для этого горбушки святили в церквях и угощали друг друга.
По традициям, в домах по центру богато накрытого стола ставили свежий хлеб, и чем разнообразнее хозяйки приготовили меню, тем больше достатка ожидает всю семью в течение года, а болезни будут обходить стороной всех домочадцев.
Что нельзя делать 19 октября
- В народе верили, что любая ложь в эту дату может принести неудачи и отвернуть достаток.
- Особенно грешно было сплетничать на праздник - тогда весь негатив умножается многократно и переходит против самого обманщика.
- Считалось, что если лениться и бездельничать в этот день, то может уйти достаток, и в семью придет голод.
- Отказать нуждающемуся в куске хлеба считалось очень плохой приметой - верили, что тогда неурожайным будет весь год.
У кого день ангела
Именины 19 октября отмечают люди с такими именами: Иван, Макар, Никанор, Фома.
Основные приметы
- Если в день Фомы спокойная погода и нет сильного ветра - скоро придут холода.
- Если 19 октября вечером заря ярко-красного цвета - стоит ждать непогоду.
- Если в день Фомы выпал сухой снег - летом будет богатый урожай.
- По тому, какой дым в этот день, судили о погоде в ближайшее время: если он поднимается в небо - будет тепло и солнечно, если же стелется по земле - скоро пойдут дожди.
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