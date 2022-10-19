День апостола Фомы: что 19 октября запрещено делать, у кого день ангела

В народном календаре дата известна под названием Фомин день или Фома Хлебник, поскольку к этому времени на огородах оканчивали работы, селяне занимались хозяйственным делам, наполняли амбары на зиму.

19 октября православные почитают память апостола Фомы, одного из двенадцати учеников Иисуса Христа. Великомученик активно проповедовал Веру в Индии, где был схвачен и казнен язычниками в 72 году.

Какие традиции, приметы и поверья связаны с этой датой, что запрещалось делать в этот день - читайте в нашем материале ниже.

История праздника Фомин день

Как гласят церковные предания, Фома (Тома Йегуда, Дидим) жил в городе Пенеады (Галилея) и был рыбаком или плотником. Став учеником Спасителя, он сопровождал Христа повсюду, однако после распятия и воскрешения Сына Божьего усомнился рассказу других апостолов о чудесном первом явлении. Фома сказал тогда, что должен лично увидеть Иисуса и прикоснуться к Его ранам.

Когда же Спаситель снова явился ученикам, Фома воскликнул "Господь мой и Бог мой!" Отсюда и возник знаменитый фразеологизм "Фома неверующий".

Далее апостол отправился нести слово Божье в другие земли, в частности в Азию, и дошел до Индии, где прославился множеством чудес, а также своей щедростью. Святого Фому называют патроном христианства в Индии.

Традиции и обряды в праздник

На украинских землям в старину дата была приурочена к окончанию работ в огородах и на поле, обильному пиршеству после трудов.

Как считали наши предки, в день Фомы можно привлечь удачу и излечиться от болезней. В частности, бытовало поверье, что в этот праздник можно при помощи горбушки хлеба укрепить свое здоровье, а больных - вылечить. Для этого горбушки святили в церквях и угощали друг друга.

По традициям, в домах по центру богато накрытого стола ставили свежий хлеб, и чем разнообразнее хозяйки приготовили меню, тем больше достатка ожидает всю семью в течение года, а болезни будут обходить стороной всех домочадцев.

Что нельзя делать 19 октября

В народе верили, что любая ложь в эту дату может принести неудачи и отвернуть достаток.

Особенно грешно было сплетничать на праздник - тогда весь негатив умножается многократно и переходит против самого обманщика.

Считалось, что если лениться и бездельничать в этот день, то может уйти достаток, и в семью придет голод.

Отказать нуждающемуся в куске хлеба считалось очень плохой приметой - верили, что тогда неурожайным будет весь год.

У кого день ангела

Именины 19 октября отмечают люди с такими именами: Иван, Макар, Никанор, Фома.

Основные приметы