День ангела Светланы: лучшие поздравления и прикольные СМС

Среди традиций Дня Светланы 26 февраля - празднование именин в кругу семьи
26 февраля День ангела празднует Светлана. День именин считается старинной традицией в православном христианстве. Это день, когда почитают память святого, имя которого дали при рождении и таинстве крещения человеку.
День ангела Светланы отмечают 3 раза в год: 26 февраля - Светлана (Фотина, Фотиния) Палестинская, преподобная; 2 апреля - Фотина (Светлана) Самаряныня, Римская, мученица; 16 ноября - Светлана (Фотиния), мученица.
Славянское имя Светлана появилось в 18 веке на территории России. Благодаря своей мелодичности и приятному звучанию оно быстро завоевало популярность. А особо известным стало после баллады Жуковского "Светлана". Из старославянского языка имя Светлана – "светлая, светлые ланиты".
Наиболее приближенная дата именин к дню рождения Светланы считается днем ангела. Остальные дни принято называть малыми именинами. В такие дни следует благодарить свою покровительницу, молиться ей и ходить в храм.
День Ангела, именины, не должны отмечаться только дружеским застольем. Православные люди в дни своих именин посещают храм и, заранее подготовившись, исповедуются и причащаются святых Христовых Тайн.
В день именин дома среди близких людей совершается праздничная трапеза. Следует помнить, что если именины приходятся на постный день, то праздничное угощение должно быть постным. В Великий пост именины, случившиеся в будний день, переносятся на ближайшую субботу или воскресенье, или же вообще на Светлую седмицу.
Дни "малых именин" не так торжественны для именинника, но храм посетить в этот день все-таки желательно.
В день именин лучшим подарком будет то, что способствует духовному росту человека: икона, богослужебная и духовная литература, аудио и видеозаписи духовного содержания.
В День ангела, Светлана, хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех!
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Света, поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал!
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Поздравляем с Днем ангела, наша светлая Света! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости, и в минуты печали, ежеминутно, ежесекундно!
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Светочка, пусть твои дни и ночи будут светлыми и полными надежды и радости, как твое красивое имя. С Днем ангела!
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Светлана, ты неотразима.
Умна, красива, позитивна.
Пусть ангел светлый принесет
тебе счастливый, добрый год.
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Сднем ангела, милая Света,
Пусть в твоей жизни всегда
За ночью приходят рассветы
И будет хорошей судьба.
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В семье желаю тебе мира, понимания,
Желаю, чтоб минуло лихо злое,
Чтобы не знала слез, тоски, страданий,
Чтоб добрый ангел был бы за спиною.
С днем именин тебя, прекрасная Светлана,
Пускай твоя судьба будет светла,
Пусть не нарушатся твои дела и планы,
А в доме будет много счастья и тепла.
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