День ангела Світлани: найкращі привітання та прикольні СМС

Серед традицій Дня Світлани 26 лютого - святкування іменин у колі сім'ї
26 лютого День ангела святкує Світлана. День іменин вважається старовинною традицією у православному християнстві. Це день, коли вшановують пам'ять святого, ім'я якого дали при народженні й таїнстві хрещення людині.
День ангела Світлани відзначають 3 рази на рік: 26 лютого - Світлана (Фотіна, Фотинія) Палестинська, преподобна; 2 квітня - Фотіна (Світлана) Самаряниня, Римська, мучениця; 16 листопада - Світлана (Фотинія), мучениця.
Слов'янське ім'я Світлана з'явилося в 18 столітті на території Росії. Завдяки своїй мелодійності та приємному звучанню воно швидко завоювало популярність. А особливо відомим стало після балади Жуковського "Світлана". Зі старослов'янської мови ім'я Світлана – "світла, світлі щоки".
Найбільш наближена дата іменин до дня народження Світлани вважається днем ангела. Інші дні заведено називати малими іменинами. У такі дні слід дякувати своїй покровительці, молитися їй і ходити в храм.
День Ангела, іменини, не повинні зазначатися тільки дружнім застіллям. Православні люди в дні своїх іменин відвідують храм і, заздалегідь підготувавшись, сповідаються та причащаються святих Христових Таїн.
В день іменин вдома серед близьких людей відбувається святкова трапеза. Слід пам'ятати, що якщо іменини припадають на пісний день, то святкове частування має бути пісним. У Великий піст іменини, що сталися в будній день, переносяться на найближчу суботу або в неділю, або ж взагалі на Світлу седмицю.
Дні "малих іменин" не так урочисті для іменинника, але храм відвідати в цей день все-таки бажано.
В день іменин кращим подарунком буде те, що сприяє духовному зростанню людини: ікона, богослужбова і духовна література, аудіо та відеозаписи духовного змісту.
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Світланко, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Світланко, вітає!
***
З Днем Світлани я вітаю,
Щиро від душі бажаю
Щастя, радості, здоров’я,
Щоб було усе чудово!
Хай з роками врода твоя
Тільки розквітає,
Бог дарує гарну долю,
Від бід вберігає!
***
Світлана, нині свято в тебе,
З днем ангела вітаю!
І це вітання у віршах
Тобі я відправляю.
Бажаю жити й не тужити,
Завжди близькими дорожити!
Хай Ангел твій тебе кохає,
Від лиха завжди вберігає!
***
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Світлано, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!
***
Нехай в День Ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!
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